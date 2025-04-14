İlki 1963’te gerçekleşmişti. Tamamı kadın mürettebatlı tarihi uzay yolculuğu

Kaynak: Haber Merkezi
İlki 1963’te gerçekleşmişti. Tamamı kadın mürettebatlı tarihi uzay yolculuğu

Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, NS-31 görevi kapsamında tamamı kadınlardan oluşan mürettebatı uzaya gönderdi.

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in de aralarında bulunduğu altı kadın, 11 dakikalık bir uzay yolculuğu gerçekleştirdi.

VALENTINA TERESHKOVA'NIN REKORU HATIRLATILDI
Görev, "tamamı kadın mürettebat" olarak tanımlansa da, bu alandaki ilk rekor 1963'te Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova'ya ait. Tereshkova, uzaya tek başına çıkarak tarihe geçmişti.

UZAY YOLCULARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU
Mürettebatta; Katy Perry, yayıncı Gayle King, Lauren Sanchez, aktivist Amanda Nguyen, film yapımcısı Kerianne Flynn ve eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe yer aldı.

JEFF BEZOS'TAN DUYGULU MESAJ
Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, mürettebata telsizle bağlanarak, "En hayret verici, en derin deneyim. Sizin için çok heyecanlıyım, inmek istemiyorum. Sizinle gelmek istiyorum. Döndüğünüzde bunun sizi nasıl değiştirdiğini duymak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

UÇUŞ CANLI YAYINLA TAKİP EDİLDİ
Görev, Blue Origin tarafından canlı yayınla takip edildi ve uzay meraklıları tarafından ilgiyle izlendi.

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