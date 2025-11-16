İslami Dayanışma Oyunları nedeniyle ara verilen Sultanlar Ligi'nde beşinci hafta maçında Eczacıbaşı ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Spor Salonu’nda yapılan karşılaşma aynı zamanda sezon başında sarı lacivertli kulübe transfer olan Hande Baladın'ın eski takımına karşı forma giydiği ilk maçtı.

Eczacıbaşı Dynavit'ten, Fenerbahçe maçı öncesi Hande Baladın'a çiçek. 💐#TRTSporDijital pic.twitter.com/tU4eLHJG9T — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 16, 2025

İlk sete iyi başlayan Fenerbahçe oldu. Kanarya ilk sette rakibine hiç şans tanımadı. İtalyan pasörü Alessia Orro'nun iyi pas dağtımıyla farkı baştan açan sarı lacivertliler geriye bakmadı ve seti 25 1-3 kazandı.

Fenerbahçe Medicana, ilk seti rahat bir oyunla 25-13 önde tamamlıyor. pic.twitter.com/BRMjEpBuKf — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 16, 2025

İkinci sette Eczacıbaşı kendine geldi. Setin ilk bölümünü önde götüren turuncu beyazlılar Arina Fedorovtseva'nın servis turunda rakibine sayı serisi verdi. Rus voleybolcunun etkili servisleriyle 9-6 yenik durumdaki konuk takım 10-9 öne geçmeyi başardı. Bundan sora ev sahibi tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Retke'nin servis turunda bir seri yakalayan Eczacıbaşı 18-12 ile farkı altıya çıkardı.

🟡🔵 Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem, bu sezon ilk kez Sultanlar Ligi'nde sahne alıyor. pic.twitter.com/w47xNR8aOv — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 16, 2025

Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem sakatlıktan dönerek bu sezon ilk kez bu sette forma giydi. onun girmesiyle sarı lacivertliler farkı azaltsa da Ezcacıbaşı Setin sonunu rahat getiren turuncu beyazlılar seti 25-21 alarak durumu 1-1'e getirdi.

İkinci seti 25-21 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, durumu 1-1'e getiriyor. pic.twitter.com/JdnsYgaoX0 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 16, 2025

Üçüncü sette Fenerbahçe üstünlüğü tekrar aldı. Sarı lacivertliler farkı üçe çıkarsa da Ezcacıbaşı rakibini 11-11'de yakaladı. Orro'nun servis turunda fark yeniden açıldı ve setin sonuna sarı lacivertliler 20-12 ile girdi. Sarı Melekler daha sonra hata yapmadı ve 25-15'lik skorla durumu 2-1'e getirdi.

Üçüncü seti 25-15 kazanan sarı lacivertliler, maçta yeniden öne geçiyor. pic.twitter.com/4lk2SLElhm — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) November 16, 2025

4. set karşılıklı sayılarla başladı. İlk bölümde 7-7 eşitlik vardı. Sarı Melekler daha sonra tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Skor 16-12 olunca Ezcacıbaşı Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli mola almak zorunda kaldı. Ancak bu da Kanarya'yı durdurmadı. Setin sonunda 24-20 ile avantajını taşıyan Fenerbahçe art arda maç sayılarını değerlendiremedi ve skor 24-24'e geldi. Setin geri kalanı nefes kesti. Fenerbahçe seti 28-26 alarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler böylece 5. maçında 5. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise VakıfBank'tan sonra bir başka derbiyi de kaybederek 5. maçında 2. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.