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Belediyenin ilköğretim alanı olarak ayırdığı alan Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirildi

İlköğretim alanı olarak planlanan arazinin planları Erdoğan'ın imzasıyla değiştirilerek "Özel Eğitim Alanı" ilan edildi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 18:14
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İlköğretim alanı olarak ayrılan alan Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirildi

Belediyenin ilköğretim alanı olarak ayırdığı alan Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirildi
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB), İstanbul Kemerburgaz’da bulunan ilköğretim alanının planlarını değiştirerek, “Özel Eğitim Alanı” ilan etti.

Özel okul yapılmak üzere satılmasının önünü açan plan değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Odatv'nin haberine göre, Eyüpsultan Belediyesi’nin 2010 yılında “İlkokul Alanı” olarak planladığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2022 yılı “Eğitim Yatırımları” programına aldığı Hazine arazisine ÖİB el koydu. İstanbul’un gözde semtlerinden Kemerburgaz’da bulunan, 6 bin 263 metrekare büyüklüğündeki ilkokul arazisinin planları değiştirildi. İlköğretim alanının planlarını, “Özel Eğitim Alanı” olarak değiştiren ÖİB, inşaat yoğunluğunu 1.50 emsal ve bina yüksekliğini de 4 kat olarak belirledi.

ÖİB’nin ilköğretim alanını satmaya hazırlandığı şeklinde değerlendirilen, “Özel Eğitim Alanı” olarak kullanım kararı getirilen uygulama imar planı değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayınlandı.

EĞİTİM YATIRIMI İÇİN AYRILMIŞTI

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 20 Aralık 2021 tarihini taşıyan, “Eğitim Yatırımları” programında söz konusu parsel, “Eğitim Yatarımı İçin Ayrılan Okul Arsaları” arasında gösterilmişti. Raporda ayrıca arsanın kısmi işgalli olduğu, 6 bin 265 metrekare yüzölçümüne sahip arazinin, yaklaşık 5 bin metrekare civarında okul yapılacak alanı olduğu belirtilmişti.

Eyüpsultan Belediyesi’nin 2010 yılında hazırladığı, Kemerburgaz 1. Etap Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı’nda arazi ilkokul alanı olarak ayrılmıştı.

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