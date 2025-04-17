İlkokul öğrencileri tarım ile tanıştı

Bodrum’da öğrenim gören ilkokul 1. sınıf öğrencileri, Bodrum Belediyesi Garaova Tarım Parkı ziyaret ederek, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi'nde tarımla ilgili bilgiler aldı.

Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri ile sınıf öğretmenleri Çiğdem Gülen Kaptan, Esra Ceyda Cengiz, Hacer Artan, Mahire Demirsoy ve Nuray Kaya, Bodrum Belediyesi Garaova Tarım Parkı gezerek tarımın gelişimi ve belediyenin tarımsal hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

KARA SABANIN KULLANIMI ANLATILDI

Müzeyi gezen öğrencilere, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Top tarafından ata tohumu ve hibrit tohum arasındaki farklardan söz edilirken, bölgede yaşayan insanların traktör yokken tarlalarını ve bahçelerini nasıl sürdükleri anlatıldı. Kara sabanın kullanımı ile ilgili bilgilerin de verildiği sunumda traktörden önce hayvanların gücünden faydalanarak tarlalarını sürme işleminin gerçekleştiğinden bahsedildi. Ayrıca, buğdayın gelişim sürecindeki aşamalar ve buğday hasadı da ayrıntılı şekilde açıklandı. Dokumacılık, kök boyası ve dokumaların renklendirilmesinin de anlatıldığı gezide öğrenciler, müzedeki eski tarım aletlerini ve ata tohumlarını inceledi.

HEM EĞLENDİLER HEM DE ÖĞRENDİLER

Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu öğretmenleri, gezinin amacının öğrencilerin doğadaki varlıkları gözlemleyebilmek, dinleme ve izleme becerilerini geliştirmek olduğunu belirtti. Gezi kapsamında öğrencilerin bitkileri, hayvanları ve tarımsal üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Öğrenciler yanlarında getirdikleri büyüteçlerle park içindeki bitki ve böcekleri incelerken, parkın içerisinde bulunan salıncaklarda sallanarak eğlendi. Yörük çadırını da inceleyen öğrenciler, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı.