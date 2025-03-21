İlkokul öğrencilerinden can dostlara mama desteği

Kaynak: ANKA
İlkokul öğrencilerinden can dostlara mama desteği

Barbaros İlkokulu öğrencileri, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanları için mama bağışı yaptılar.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanlarına duyarlı öğrencilerden bağış gelmeye devam ediyor. Barbaros İlkokulu’ndan 33 öğrenci, Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanları için mama bağışında bulundu. Mamaları teslim alan Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri, duyarlılığından ötürü öğrencilere teşekkür etti.

Sahiplendirme ve bağış konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar ise Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi’ne, ilgili telefon numaralarından ulaşabiliyor.

İlkokul öğrencilerinden can dostlara mama desteği

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