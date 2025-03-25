İlkokul öğrencilerinden örnek davranış! Harçlıklarını alışveriş kartına yatırdılar

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde başlayan "Okul Öğrenci Kulüpleri Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Projesi" kapsamında Kozluk 15 Temmuz İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyası başlattı. Proje kapsamında öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri paralarla hazırlanan alışveriş kartları Terme Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan sosyal markete teslim edildi. İlkokulun 1/A, 2/B, 4/A, 4/B ve 4/C sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan kartlar öğrencilerin katılımı ile Terme Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market Projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere belediye yetkililerine teslim edildi. Minikler, bu anlamlı etkinlik sayesinde yardımlaşmanın önemini yaşayarak öğrendi.

Proje kapsamında açıklamada bulunan Kozluk 15 Temmuz İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Proje koordinatörü Müzeyyen Aktaş, "Öğrencilerimiz ile birlikte anlamlı bir projenin içinde yer almak istedik. Ramazan Ayı içerisinde de olduğumuz için öğrencilerimizin öğrenim gördükleri sınıf düzeylerinde üye oldukları öğrenci kulüpleri çatısı altında sosyal sorumluluk, sosyal etki ve toplum hizmeti konularında farkındalık kazanarak deneyim elde etmelerine imkân sunduk. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi kimselere ulaştırılması için öğrencilerimizin kendi harçlıklarıyla biriktirdiği alış- veriş kartlarını Terme Belediyesi bünyesinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaları için kurulan Sosyal Market Projesi'ne öğrencilerimizin katılımıyla teslim ettik. Bu özverideki minik yürekleri takdir ediyoruz" dedi.

Yakın zamanda Terme Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını daha kolay karşılamaları için kurulan sosyal markete bağışta bulunan öğrencileri Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, okullarında ziyaret ederek, küçük yaşta göstermiş oldukları dayanışma örneği için öğrencileri tebrik etti. Başkan Kul, ziyarette öğrencilere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Kul, öğrencilere teşekkür ederek, bu tür anlamlı ve örnek davranışların diğer okullara da ilham vereceğini söyledi. Öğrencilerin küçük yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Kul, "Bu güzel dayanışma, çocuklarımızın iyilik bilinciyle yetişmesine katkı sağlıyor. Küçük yaşta böylesine anlamlı bir etkinliğin içinde bulunmaları çok kıymetli. Bu noktada da öğrencilerimiz böyle güzel bir çalışma yapmışlar. Bizleri çok mutlu ettiler. Onur duyduk" diye konuştu.