İlkokul öğretmeninin 6 kız çocuğunu taciz ettiği iddiası Sivas’ı ayağa kaldırdı

Sivas’ta bulunan Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu’nda ortaya çıkan cinsel taciz iddiası, şehirde infial yarattı. İddiaya göre, 4. sınıf öğrencisi 6 kız çocuğu, sınıf öğretmenleri T.A. tarafından sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldı.

Sivas Ekspres gazetesinden Demet Karakuş’un haberine göre çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatması üzerine harekete geçen veliler, öğretmenden şikâyetçi oldu. Skandalın ardından T.A. görevden alınırken, dava dosyası Sivas Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Veliler, olayın örtbas edilmemesi ve şüphelinin en ağır cezayı alması için seslerini yükseltiyor.

ÇOCUKLAR KORKUDAN SUSMUŞ

Olayın detayları, duyanların kanını dondurdu. İddialara göre, T.A.’nın tacizleri daha önce de yaşandı ancak çocuklar korkuları nedeniyle sessiz kaldı. Son olayla birlikte cesaretlerini toplayan öğrenciler, durumu ailelerine açtı. Veliler, çocuklarının psikolojilerinin daha fazla zarar görmemesi için temkinli davranırken, adli sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesini ve öğretmenin cezalandırılmasını talep ediyor. T.A.’yı görevden alınırken şu anda şüphelinin cezaevinde olduğu belirtiliyor.

Çocukların ifadeleri:

"ÇOCUKLAR DAHA ÖNCEDEN DE TAZCİZ EDİLİYORMUŞ"

Sivas Ekspres Gazetesi’ne konuşan veli yakını Resul Ç., olayın vahametini gözler önüne seren ifadeler kullandı:

“Çocuklar daha önceden de taciz ediliyormuş. Birkaç kez müdüre söylemişler ama müdür konduramamış. Şahıs yaşlı, emekliliği gelmiş. Çocuklar aralarında konuşurken ailelerine anlatmaya karar vermiş. Veliler şikâyetçi olunca mahkeme süreci başladı. Milli Eğitim öğretmeni görevden aldı, şu an cezaevinde. Bir akrabam bu şahsa ulaşmak istedi, aklından geçenler vardı ama bunun çözüm olmadığını söyledim. Olayın örtbas edilmemesi için duyurulması gerektiğini düşünüyorum. Veliler de bunu istemiyor. Bazı çocuklar psikolojik olarak çok etkilenmiş, bu yüzden konuşamıyorlar. Bir vatandaş, bir veli yakını olarak ben üstlendim bu konuyu. Şahsın en ağır cezayı almasını ve olayın kapanmamasını istiyoruz.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor