İlkokulda dehşet! Öğretmenin akılalmaz ihmali...

Kaynak: İHA
Bursa'da bir ilkokulda korkunç bir olay yaşandı. Parmağı kopan öğrenci kanlar içinde sınıfta bekletildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilkokulda yaşanan olay kan dondurdu. 2. sınıf öğrencisi Poyraz A.'nın eli sınıf kapısına sıkıştı. Küçük çocuğun parmağı kopmasına rağmen, iddiaya göre öğretmeni durumu ciddiye almadı ve öğrenci bir ders boyunca sınıfta kanlar içinde öylece oturdu.

aw545837-01.jpg

Olay, Setbaşı Mahallesi'nde bulunan Setbaşı Dörtçelik İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmeni tarafından kapıda durması istenen küçük öğrenci, teneffüs sırasında kapının kapanmasıyla parmağını kaybetti. Büyük acı yaşayan Poyraz'ın arkadaşları hemen yardım istese de öğretmen derse devam etti. Bunun üzerine öğrenciler, velilere haber verdi.

aw545837-02.jpg

Çocuğun velisi Gamze T., okula gelerek yaralı oğlunu kendi imkânlarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Poyraz'ın kopan parmağı ise arkadaşları tarafından okul koridorunda bulundu. Aile, parmağı buz kutusunda hastaneye yetiştirerek doktorlara teslim etti. Uludağ Üniversitesi'ne sevk edilen ve burada yapılan başarılı operasyonla küçük çocuğun parmağı yeniden yerine dikildi.

aw545837-04.jpg

Gözyaşları içinde olayı anlatan anne Gamze T. okula geldiğinde gördükleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Çocuğumun parmağının sadece peçete ile sarılı olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Okula sağlık ekibi ve ambulans çağrılmaması akıl alacak gibi değil" diye konuştu.

aw545837-05.jpg

Aile, ihmalkâr davrandığını öne sürdükleri öğretmen Ü.Ö.K.'den şikâyetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Veliler de bu olaya tepki gösterirken, okul idarecileri ve öğretmenlerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdiler.

