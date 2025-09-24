İlkokulda kek yiyen öğrenci öldü

Kaynak: İHA

Nevşehir'de Kalaba Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Sözeri, teneffüste yediği kek boğazına kaçtı. Öğretmenlerin Heimlich manevrası uyguladığı öğrenci hastanede hayatını kaybetti.

Avanos ilçesine bağlı Kalaba Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Sözeri, öğle tatilinde okulda yediği kekin boğazına kaçması üzerine fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesiyle öğretmenleri müdahale etti. Öğretmenler, Heimlich manevrası ve ilk yardım uygulamalarıyla küçük öğrenciyi kurtarmaya çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi yaptı.

aw544941-02.jpg

Durumu ağır olan Eylül Sözeri, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Eylül Sözeri'nin eniştesi Erol Karayılan "Eylül okulda öğle arası yediği kek boğazına kaçmış. Orada fenalaşan Eylül'e ilk müdahaleyi öğretmenleri yapmış. Daha sonra sağlık ekipleri müdahale ederek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.

aw544941-01.jpg

Minik Eylül için Kalaba Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Avanos İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın kıldırdığı cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

aw544941-03.jpg

aw544941-04.jpg

