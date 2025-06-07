ILL, sosyal medyayı salladı

PlayStation 5 için geliştirilen vücut korkusu temalı hayatta kalma oyunu ILL, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Summer Game Fest etkinliği kapsamında tanıtılan ancak birçok yapımın gölgesinde kalan oyun, Team Clout tarafından geliştiriliyor ve Mundfish tarafından yayınlanıyor.

Uzun süredir geliştirme aşamasında olduğu bilinen ILL, karanlık bir kalede geçen ve bilinmeyen bir varlığın etkisi altındaki dünyayı konu ediniyor. Oyunun tanıtım açıklamasında, "ILL, sizi gizemli bir varlık tarafından ele geçirilmiş karanlık bir kaleye götüren gerçekçi bir birinci şahıs aksiyon korku oyunudur" ifadeleri yer aldı.

Oyunun dikkat çeken yönlerinden biri, gerçek zamanlı fizikler ve organik parçalanma sistemiyle oyuncuya yoğun bir korku hissi yaşatması. Bu sistem sayesinde yaratıklarla girilen mücadeleler, kanlı ve ürkütücü sahnelerle dolu bir deneyim sunuyor.

Push Square yazarı Sammy Barker, oyunu etkileyici bulmadığını belirterek, “Görseller evet, dikkat çekici ama genel anlamda bize hitap etmedi” sözleriyle fikrini dile getirdi. Barker, oyundaki abartılı şiddet ögelerine de değinerek, "Evet, suratına bebek tekmeleyebiliyorsunuz" gibi ifadeler kullandı.

Görsel anlamda üst düzey olmasına rağmen, bazı eleştirmenler oyunun konseptinin yeterince özgün olmadığını düşünüyor. Ancak buna rağmen, özellikle korku türüne ilgi duyan oyunseverler için ILL, merakla beklenen yapımlar arasında yerini şimdiden aldı.

Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmayan oyun, ilk duyurusundan bu yana geliştirici ekip tarafından defalarca ertelendi. Gecikmelere rağmen, Team Clout’un atmosfer yaratımı ve grafik kalitesi, beklentileri artırmış durumda.

Oyunun yayıncısı Mundfish, daha önce de tartışmalı yapımlar ile gündeme gelmişti. Bu yönüyle ILL, sadece içeriğiyle değil, arkasındaki ekip nedeniyle de kamuoyunun ilgisini çekiyor.