Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlara göre, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alınarak yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Salih Ayhan getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Mehmet Enver Kök atandı.