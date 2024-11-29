İlona Maher, İngiltere'de heyecan yarattı

ABD Olimpiyat bronz madalyalı rugby yıldızı İlona Maher, Kadınlar Rugby Premiership (PWR) sezonunda oynama şansı yakalayabilir. Rugby Football Union (RFU), Maher'in İngiltere'de oynaması için vize başvurusuna destek verdiğini açıkladı. Sevens kariyerinde uluslararası bir şöhrete kavuşan Maher, Instagram’da 4.5 milyon ve Tiktok’ta 3.2 milyon takipçiye sahip.

Maher’in hangi kulüple anlaşacağı henüz netleşmedi. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun Bristol Bears ve Gloucester-Hartpury ile temas halinde olduğu bildiriliyor. 2024 Paris Olimpiyatları’nda ABD Sevens takımına bronz madalya kazandıran Maher, son olarak ABD’nin ünlü dans yarışması "Dancing with the Stars"ta ikinci oldu. Maher’in 2025 Rugby Dünya Kupası’na hazırlık amacıyla XVs kariyerine odaklanmak istediği biliniyor.

KURALLAR ESNETİLDİ

Maher’in yalnızca 2021’de ABD XVs takımıyla iki kez forma giymesi, normalde uluslararası sporcu kriterlerini karşılamasını engelliyordu. Ancak RFU, "Maher’in sporun en üst düzeydeki gelişimine önemli katkılar sağlayacağı" gerekçesiyle bu sürece destek verdiğini duyurdu.

PWR Başkanı Genevieve Shore, Maher’in ligde oynayabileceğini doğrulayarak, “Dünyanın en iyi oyuncularını PWR’da görmek istiyoruz. RFU’nun bu kararı doğru bir adım,” dedi.

ETKİSİ SADECE SAHADA KALMADI

BBC Rugby Birliği muhabiri Sara Orchard’ın analizine göre, Maher’in transferi yalnızca saha içi performansı değil, aynı zamanda geniş uluslararası hayran kitlesi sayesinde ligin popülaritesini artıracak. Maher, güçlü ve sağlıklı kadın imajını savunan mesajları ve #beastbeautybrains etiketiyle dikkat çekiyor.

Eğer Maher XVs’te başarılı olursa, Ağustos 2025’te İngiltere’de düzenlenecek Kadınlar Rugby Dünya Kupası’nda ABD’nin İngiltere’ye karşı ilk maçında sahada yer alabilir. Bu da RFU’nun ileriye dönük çok stratejik bir adım attığını gösteriyor.