İltica başvuruları azaldı, Avusturya nefes aldı

Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son raporlar, ülkedeki iltica istatistiklerinde önemli bir düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor. Bu durum, hem iltica başvurusu sayılarında hem de temel bakıma muhtaç insan sayısında belirgin bir gerileme olduğunu gösteriyor. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, bu olumlu gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAŞVURU SAYILARINDA TARİHİ DÜŞÜŞ

Mayıs ayında Avusturya'da toplam 1443 iltica başvurusu yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu başvuruların %50'sinden fazlası yeni başvurular değil, daha çok Afgan kadınların yaptığı gibi takip başvurularından oluşuyor. Geçen yılın Mayıs ayına kıyasla, iltica başvurularında 1064'lük bir azalma kaydedildi, bu da %42'lik önemli bir düşüşe tekabül ediyor. Özellikle Suriye'deki Esad rejiminin düşüşü sonrası iltica başvurularının askıya alınması ve iptal süreçlerinin başlatılması, Suriyelilerden gelen başvuruların büyük ölçüde azalmasına neden oldu. Bu durum, uygulanan politikaların doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

BAKAN KARNER'DEN NET MESAJ

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göçe karşı kararlı adımlar atmamız, iltica hakkı kazananlar için aile birleşiminin askıya alınması ve ayni yardım kartı uygulamasının hayata geçirilmesi bu alanda belirgin bir rahatlama sağladı. Bu, para tasarrufu sağlıyor ve güvenliğe yatırım yapmamıza olanak tanıyor. Bu büyük düşüş, bu yönde sıkı bir şekilde çalışmaya devam etme görevimizdir" ifadelerini kullandı. Bakan Karner, Yukarı Avusturya'dan sonra Steiermark eyaletinin de ilticacılar için ayni yardım kartı uygulamasını benimseyerek bu sıkı ve kararlı yolu izlemesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, bu düşüşün, gelecekte güvenlik harcamalarına daha fazla kaynak ayırma imkanı sunacağını ve ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunacağını vurguluyor.

TEMEL BAKIM VE BARINMA KAPASİTESİNDE AZALMA

Bakanlık verilerine göre, şu anda toplam 60.989 kişi temel bakım hizmeti alıyor. Bu rakam, son iki yılda önemli ölçüde azaldı. Karşılaştırmak gerekirse, 2023 yılının başında yaklaşık 93.000 kişi temel bakım altındaydı. Bu dönemde Avusturya'daki federal barınma merkezlerinin sayısı da büyük ölçüde azaldı; 30'dan fazla olan merkez sayısı şu anda 8'e düştü. Bu azalmalar, iltica sisteminin üzerindeki yükün hafiflediğini ve kaynakların daha etkin kullanılabildiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu düşüşün, Avusturya'nın göç politikalarının sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtiyor. Avusturya'nın bu alandaki başarısı, diğer Avrupa ülkeleri için de bir örnek teşkil edebilir.