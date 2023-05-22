İltihap bombacısı dut

Dutun faydaları saymakla bitmiyor. Vücuda kuvvet veriyor, kansızlığa iyi geliyor. İşte, dutun diğer yararları…

İltihap bombacısı dut

Dut, kan dolaşımının düzenlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kalp hastalıklarının ve inflamasyonun (iltihaplanma) önlenmesine yardımcıdır. Faydalarını sıralayacak olursak:

Kansızlığa iyi gelir.

Hazmı kolaylaştırır.

Vücuda kuvvet verir.

Karaciğeri kuvvetlendirir.

Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcıdır.

Dut kişinin kilo almasını sağlar ve iştah açar.

Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardım eder.

Barındırdığı vitamin ve minerallerin yanında mikrop öldürücü özelliğine sahiptir.

Ağız, bademcik ve boğaz iltihabı, diş eti hastalıkları ve öksürüğe karşı faydalıdır.

Dutun yapraklarında kendine özgü doğal antibiyotik ve antiseptik özelliği olan etkin maddeler bulunmaktadır.

Ağız ve boğaz iltihaplarında çok etkili. Ağız, bademcik, boğaz iltihabı, diş eti hastalıkları ve öksürüğe karşı son derece faydalı.

Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Özellikle yemekle birlikte yenildiğinde hazmı kolaylaştırıcı etkisi var.

Aç karnına yenirse kabızlığı gideriyor ve hatta ishal yapabiliyor, bağırsak kurtlarını düşürmeye de yardımcı oluyor.

Dutun ateş düşürücü etkisi de var.

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