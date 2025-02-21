İlyas Salman, yıllar sonra başrolde olduğu 'OY'una Geldik' filmine Bakanlık'tan engel

Çekimleri Tunceli’nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen, usta oyuncu İlyas Salman’ın başrol olarak yer aldığı "OY’una Geldik" filminin yönetmeni Kazım Öz, başvurularının üzerinden 45 gün geçmesine rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın film için halen “Eser İşletme Belgesi” vermediğini açıkladı. Söz konusu belge verilmeden filmin vizyona giremeyeceğini belirten Öz, Bakanlık yetkilileri ile sinema salonları sahiplerine çağrıda bulundu.

VİZYON, 1 HAFTA ERTELENDİ

Hikayesi Ovacık’ın seçilmiş belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda “Elif Ana”, “Bir Kar Tanesinin Ömrü” ve “Zer” gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Kazım Öz’ün oturduğu "OY’una Geldik" filminin vizyon tarihi zorunlu olarak bir hafta ertelendi. Filmin yönetmeni Kazım Öz, vizyon tarihinden 45 gün önce söz konusu belge için Bakanlığa başvuruda bulunduklarını, ancak belgenin henüz hazır olmadığı bilgisinin vizyon tarihinden sadece bir gün önce kendilerine bildirildiğini söyledi. Yönetmen Öz, Bakanlık yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda yetkililerin söz konusu belgenin ancak bir hafta sonra toplanacak Üst Kurul toplantısı sonucu verileceğini kendilerine ilettiklerini ancak durumun belirsiz olduğunu ifade ederek, sinema salonları sahiplerine çağrıda bulundu.

BASIN TOPLANTISINA ÇAĞRI

'OY'una Geldik" yapım ekibi filmin vizyona girmesi gereken günde (bugün), 21 Şubat 12.00'da Beyoğlu Sineması'nda yönetmenin, oyuncuların, yapımcıların ve yapım ekibinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyerek, süreç hakkında detayları kamuoyu ile paylaşacak.

Kazım Öz’ün yaşananlarla ilgili açıklaması şu şekilde: “21 Şubat’ta vizyona girmesini planladığımız OY’una Geldik filminin eser işletme belgesi maalesef henüz Sinema Genel Müdürlüğü tarafından tarafımıza iletilmemiştir. 8 Ocak’ta başvurusunu yaptığımız filmin kurul toplantısı 18 Şubat'ta yapılmış ve alt kurul karar veremediği için üst kurula havale etmiştir. Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmede üst kurulun önümüzdeki hafta başında ancak toplanabileceği ve filmimizin bir hafta ertelenmesi istenmiştir. Başvuru yaptığımız tüm bu süre boyunca iki günde bir aramamıza rağmen bize belgenin yetişeceği söylenmiş ancak vizyona girmeden bir gün önce bu bilgi bize iletilmiştir. Yaşadığımız mağduriyeti daha detaylı bir açıklama ile kamuoyu ile paylaşacağız. Elimizde olmayan bu sebepten dolayı filmin bir hafta ertelenmesini sinema salonu sahiplerinden rica ediyoruz. Galasını 19 Şubat’ta yaptığımız ve olumsuz hava koşullarına rağmen adeta izdiham yaşanan filmimizin, bu hafta çok daha güçlü bir iletişim çalışması sürdürüp haftaya daha büyük bir ilgi yaratacağımızı bilmenizi istiyoruz. 28 Şubat’ta vizyona girmemiz konusunda sizin de desteğinizi bekliyoruz. Daha önce bu tür örneklerde filmler seyirci tarafından daha büyük bir sahiplenmeyle sonuçlandığını biliyoruz, sizden daha fazla salon ve destek talep ediyoruz. Yaşatılan sıkıntıdan dolayı üzgünüz ancak bu durumu birlikte çok daha güçlü bir sonuca çevireceğimize inanıyoruz.” İLYAS SALMAN, YILLAR SONRA BAŞROLDEYDİ