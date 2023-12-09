İlyas Yalçıntaş'ın Ramsay Hunt sendromuna yakalanmasının ardından Ramsay Hunt sendromu hastalığına ilişkin aramalar hız kazandı. Aylardır Ramsay Hunt sendromuyla mücadele eden İlyas Yalçıntaş’ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, İlyas Yalçıntaş'ın hastalığı Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu belirtileri nelerdir?

İLYAS YALÇINTAŞ'IN HASTALIĞI RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu zona hastalığının bir komplikasyonu olup, sinirde iltihaplanma ve hasara neden olarak yüz felcine sebebiyet veren nadir bir hastalık olarak biliniyor.

Suçiçeği ve zonaya neden olan, sinirlere yerleşerek uzun zaman hareketsiz kalan Varicella- zoster virüsü, yıllar sonra aktif hale gelip, kulakların yanındaki yüz sinirini tutarak Ramsay Hunt sendromuna sebep oluyor.

Ağrılı zona döküntülerine neden olan bu hastalık, etkilenen kulakta işitme kaybınada yol açabiliyor. Erken dönemde tedavi edilmesi iyileşme süreci açısından büyük önem taşıyor. Hem fiziksel hem de psikolojik sıkıntılara neden olabilen Ramsay Hunt sendromu daha çok ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor.

RAMSAY HUNT SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ramsay Hunt sendromunun iki ana belirtisinden biri kulağın üzerinde, içinde ve çevresinde sıvı dolu kabarcıklarla ağrılı kırmızı döküntü oluşması, ikincisi ise etkilenen kulakla aynı tarafta yüz felci görülmesidir. Hastalığın diğer belirtileri ise şunlardır:

- Ateş,

- Vertigo,

- Gözyaşı akması,

- İşitme sorunları, işitme kaybı

- Deride ağrılı veziküller,

- Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri,

- Tat alma bozukluğu,

- Yüz bölgesinde şiddetli ağrı,

- Bölgesel lenfadenopati,

- Kulak ağrısı, kulakta çınlama,

- Bir gözü kapatmada zorluk.