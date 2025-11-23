Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’e Değer Katanlar Kurulu ve çeşitli kurumlar iş birliği ile "İlyas Yılgör 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni" düzenledi. Yarışmaya 3 kategoride 45 ülkeden 225 fotoğrafçı katıldı ve yarışmada toplam 2 bin 315 eser yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve çeşitli kurumların iş birliği ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu’nda yapılan ödül törenine Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, MEDEKA Fotoğraf Kurulu Üyeleri, İlyas Yılgör’ün ailesi ve sevdikleri ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı.

Beşincisi düzenlenen yarışmaya bu sene "Yaşam", "Siyah & Beyaz Portre" ve "Aile" kategorilerinde 45 ülkeden 225 fotoğrafçı katıldı, yarışmada toplam 2 bin 315 eser yer aldı. Her kategoride 23 ödül dağıtılırken, tüm kategorilerde en fazla ödül ve kabul alan sanatçıya verilen "FIAP Best of Award" ödülü ile toplam 70 ödül sahiplerini buldu. Başarılı sanatçılar madalya ve para ödülü ile onurlandırılırken, ödül almaya hak kazanan eserler sergilendi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl yarışma sonucunda "Yaşam" kategorisinde FIAP Altın Madalya Ödülü’nü Van’dan katılan Ahmet Fatih Sönmez alırken, Camera Obscura Society Altın Madalya Ödülü’nü Hong Kong’dan Diana Chan kazandı.

"Siyah & Beyaz Portre" kategorisinde FIAP Altın Madalya Ödülü’nü Norveç’ten Atle Helland, Camera Obscura Society Altın Madalya Ödülü’nü Hindistan’dan Abishek Basak kazandı.

"Aile" kategorisinde ise FIAP Altın Madalya Ödülü Rusya’dan Olga Kazakova’ya, Camera Obscura Society Altın Madalya Ödülü Macaristan’dan Istvan Kerekes’e verildi. Antalya’dan katılan Levent Yücetin ise salonun en fazla ödül ve kabul alan katılımcısı olarak, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından takdim edilen FIAP Best of Award Ödülü’nü kazandı.

"İLYAS YILGÖR İŞİNİN USTASI VE MERSİN’İN HAFIZASIYDI"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, yarışmada ilk 5 yılın tamamlanmış olmasının önemine değindi. Usta sanatçı İlyas Yılgör’e dair anılarını paylaşan Evrim, fotoğrafçılığın kent tarihindeki yerinden söz ederek, “Özel ve önemli günlerde, stüdyolarda aile fotoğrafları çektirilirdi. İnsanlar o fotoğraflardan, uzaktaki akrabalarına tebrik kartı gönderirdi. İlyas Yılgör ise işinin ustası, Mersin’in hafızasıydı. Her eski Mersin ailesinde muhakkak bir resmi olurdu. Fotoğrafı çekmeden önce, insanları çok titiz şekilde hazırlardı” dedi. Fotoğraf sanatına verilen önemi ve yarışmaya dair emekleri de hatırlatan Evrim, Mersin’in kazanımı olarak görülen yarışmaya desteklerinin süreceğini belirtti.

"ÇOK NİTELİKLİ BİR YARIŞMA OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça “3 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. İlyas Yılgör Fotoğraf Yarışması, çok nitelikli bir yarışma olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlyas Yılgör, Mersin’de fotoğraf sanatının ilk emektarlarındandı. Yarışmayı onun anısına düzenliyoruz. Sergi sonrasında da sanatseverler, İlyas Yılgör web sitesinden fotoğraflara erişebilecekler” diye konuştu.

"BU SON 2 YARIŞMADA BİZLERİ SONSUZLUKTAN İZLİYOR"

Ödül törenine katılan Prof. Dr. Esat Yılgör “Babam İlyas Yılgör, Mersin’de fotoğraf alanında pek çok yenilik yapmış eski bir ustamız. İlk 3 yarışmada kendisi de vardı fakat 2 sene önce kaybettik. Bu son 2 yarışmada bizleri sonsuzluktan izliyor. Tüm Mersinli sanatseverlerin, özellikle Mersin Büyükşehir Belediye'mizin bu işe sahip çıkmasından ve Mersin’e değer katanlar arasında babamı anmasından dolayı da onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

MEDEKA Fotoğraf Kurulu Üyesi Hulki Muradi ise yarışma dolayısıyla ülkeler ve sanatçılar arasında köprüler kurulduğunu belirterek “İlyas Yılgör’ü hatırlamak, onun adına bu yarışmaların içinde olmak, Mersinli olarak Mersin’in adını uluslararası platformlarda duyurabilmek çok önemli. Bu bağlamda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu destek ve bizi böyle bir çatı altında toplaması, gerçekten çok keyif verici oldu" dedi.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Yarışmaya Mersin’den katılarak Mutluluk isimli eseriyle Camera Obscura Society Diploma Ödülü’nü almaya hak kazanan Diş Hekimi ve Fotoğraf Sanatçısı Ahter Atakan da “Yarışmaya her sene katılıyorum. Gerçekten çok değerli bir yarışma. Tüm dünyadan çok kıymetli fotoğrafçılarla aynı kategoride yarışmak, onlarla birlikte olmak büyük haz veriyor. Bir de ödül alıyorsanız çok mutlu hissediyorsunuz. Burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.