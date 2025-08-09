İmam cemaat meselesi…

2014 öncesi; Türkiye Noterler Birliği tarafından saptanan sahte Noter işlemiyle fotokopi tasdik ettiren ve YSK’ya diploma ibraz edip Cumhurbaşkanı seçilen kim:

Recep Tayyip Erdoğan…

2014 - 2018 ve 2023’te de Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan “tam kanunsuzluk” başvurularına rağmen yasal araştırmaya yapmayan YSK üyeleri görev suçu işlemiyorlar mı?

Ve bugün Türkiye neyi tartışıyor?

Sahte diplomalıları…

Bu kez de eski MİT başkanı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomaları patladı.

CHP Milletvekili Namık Tan sosyal medya hesabından özetle şu paylaşımı yaptı:

“Hakan Fidan için sorgulanan saygınlığını koruma fırsatı.

Dışişleri Bakanlığı gibi devletin en saygın ve Cumhurbaşkanının yanı sıra “Türkiye’yi temsil” gibi bir ayrıcalığı olan konumdaki Hakan Fidan’ın önce kendi saygınlığının lekesiz olması gerekiyor.

Oysa, Sayın Fidan’ın üniversite eğitimi ve Bilkent Üniversitesi’nde master programına alınması ciddi şaibeler barındırıyor.

Söz konusu şaibelerin ortadan zihinlerde hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kalkması Sayın Fidan’ın hem sorumluluğu hem yükümlülüğü.

Böylesine yüksek önem derecesini haiz bir konuda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nce (DMM) yapılan paylaşım ciddiyetten ve sorulara yanıt oluşturmaktan da çok uzak.

“Üniversite Diploması” denilen belge esasen uzaktan eğitimle takip edilmiş bir kısa dönem programa katılım sertifikası mı?

Hakan Fidan hangi ülkede hangi yurtdışı görevde hangi süreyle bulunurken uzaktan eğitim veya “açık öğretim” yoluyla dört yıllık üniversiteye denk “siyasal bilimler” tahsili yapabilmiş?

Fidan’ın katıldığı programın transkripti ve aldığı krediler nasıl dört yıllık bir üniversite eğitimine denk olabiliyor?

DMM tarafından yapılan paylaşımda görülen belgede neden bölüm adı belirtilmemiş?

Aynı belgede neden “Bachelor of Arts” unvanı yerine “Bachelor of Sciences” yazıyor?

Yine belgedeki üniversite logosu neden University Of Maryland, University College (UMUC) özgün logosuyla uyumlu değil?

YÖK, uzaktan eğitim veren UMUC’nin Fidan’ın katıldığını iddia ettiği “siyasal bilimler” programından veya başka çeşitli programlarından mezun kaç kişiye daha benzer denklik belgesi sunmuş?

Eğer yapılan iş kitabına uygunsa YÖK, UMUC benzeri başka hangi kısa dönem uzaktan öğrenim programlarını dört yıllık üniversite eğitimi yerine saymakta?

Maryland eyaletinde College Park’ta kurulu University of Maryland ABD’nin kamu üniversiteleri sıralamasında ilk yirmiye giren saygın bir yüksek öğrenim kurumu.

1990’lı yıllarda UMUC’nin Almanya’da da bazı şubeleri bulunmaktaydı ancak UMUC siyaset bilimi diploması değil genel sosyal bilimler veriyordu.

UMUC’nin sunduğu diğer uzaktan eğitim programı seçenekleri üniversite yerine sayılamayacağı gibi verdiği söz konusu programlara katılım sertifikalarının da YÖK tarafından üniversite diploması olarak tanınırlığı olamaz.

Bu itibarla, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem “üniversite diplomasını” hem “denklik belgesini” ayrı ayrı ve yüksek çözünürlüklü paylaşması gerekiyor.

Fidan’ın ayrıca kara kuvvetlerindeki astsubaylık görevi döneminde hangi aylarda hangi yurtdışı görevdeyken UMUC’nin hangi programına hangi süreyle katıldığını yeniden, inanılır ve güvenilir bir biçimde belgelemesi de zedelenen saygınlığını geri kazanması ve başında bulunduğu kuruma zarar vermemesi için zorunlu.

Aynı bağlamda, YÖK de UMUC gibi bir ABD kurumunun açık öğretim yoluyla verdiği kısa dönem eğitim programı bitirme sertifikasını hangi transkript ve kredileri inceledikten sonra geçerli dört yıllık üniversite diploması yerine saydığını derhal açıklamalı.

Eğer bu sorulara ikna edici yanıtlar veremiyorsa Sayın Fidan’ın ahlâk gereği Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesi ve YÖK’te de geriye dönük kapsamlı soruşturma başlatılması gerekiyor.”

Değerli okurlarım,

Balık baştan kokar derler…

Ya da İmam, cemaat meselesi derler…

Not: Yeni kitabım “Ön Satış” ile siparişe açıldı!

Belgesel niteliğinde gerçekleri ortaya çıkartan bir eser oldu. Gerek Proje gerekse adını ve kapağını göreceğiniz yeni kitabımı sipariş etmek için bu linki tıklayın.

www.algolamedya.com