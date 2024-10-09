İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciye taciz iddiası. Öğrencisini aracına almıştı. Öğretmen kayıplara karıştı

Diyarbakır'da bir imam hatip lisesinde yaşanan taciz olayı, 17 yaşındaki K.A. adlı öğrencinin, fizik öğretmeni E.G. tarafından fiziksel ve psikolojik olarak taciz edilmesiyle ortaya çıktı.

18 Eylül 2024 tarihinde yapılan ihbarla gündeme gelen bu skandal, yaz tatilinde meydana geldi. K.A., sokakta karşılaştığı öğretmeni tarafından aracına çağrıldı. Araca biner binmez, E.G.'nin tacizine uğradı. Bu olayın ardından öğretmen, K.A. üzerinde baskı kurarak telefon aracılığıyla da tacizlerine devam etti.

ÖĞRENCİ SOLUĞU EMNİYETTE ALDI

Olayın ardından öğrenci, yaşadığı durumu emniyete bildirdi. Taciz ihbarı sonrası, öğretmen E.G. kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, E.G.'nin okuluna giderek durumu araştırdı ancak öğretmenin iki gün raporlu olduğu bilgisine ulaştı. O günden itibaren E.G.'den haber alınamadı. Öğretmenin daha önce de suç kaydı bulunduğu öğrenildi ve bu durum, olayın ciddiyetini artırdı.

Eğitim uzmanları, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin son derece hassas olduğunu belirtiyor. Uzmanlar "Taciz olayları, sadece bireyler üzerinde değil, eğitim ortamında da ciddi travmalara yol açabilir. Öğrenciler, güvende hissetmedikleri bir ortamda öğrenim göremezler. Bu tür vakaların önlenmesi için eğitim kurumlarının sıkı denetim altında olması şart" dedi.