İmam hatip lisesinde skandal görüntüler! Öğrencilerin eline oyuncak silah verip ateş ettirdiler

Konya’da Tahir Böyükkürükçü Anadolu Lisesi’nde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu.

ÖĞRENCİNİN ELİNE SİLAH VERDİLER

18 Aralık Dünya Arapça Günü etkinlikleri kapsamında yapılan müsamere gösterisinde bir öğrenci, eline oyuncak silah verilerek arkadaşlarına ateş ettirildi. Okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntülerde salonda bulunanların ise müsamereyi keyifli izlediği görülüyor.

“BU GÜZEL ANLARI SİZİNLE PAYLAŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinlikle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“18 Mart Dünya Arapça Günü kapsamında okulumuzda tiyatro yarışması, Arapça konuşma etkinliği ve Kahoot bilgi yarışması gibi keyifli faaliyetler gerçekleştirdik. Bu güzel anları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz!”

“HANGİ MİLLİ DEĞERE SIĞIYOR”

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) MYK üyesi Serkan Bebek duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciye taciz iddiası. Öğrencisini aracına almıştı. Öğretmen kayıplara karıştı

Müdür yardımcısı 16 öğrenciyi taciz etti. İmam Hatip Lisesi'nde skandal olay

"Yılbaşı kutlamaları yasak fakat okulda çocukların eline silah verip İşidçi gibi giydirip ölüm katliam tarzı etkinlikler serbest! 18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında Konya’da Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çocukların eline silah verip IŞİD militanı gibi giyindirip çocukların birbirine elindeki silahla ateş ettiği bu skandal müsamere ve bu müsamere esnasında asılan Suriye bayrağı hangi milli ve kültürel değere sığmaktadır?"