İmam hatip müdüründen kadınlara ağza alınmayacak sözler. Daha önce de kız öğrencileri hedef almıştı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu müdürü E.K.K.’nin “Başı açık öğrenci istemiyorum” sözleri sonrası Bursa Valiliği tarafından hakkında soruşturma açılmıştı.

"ÇIRILÇIPLAK GELMİŞ BÖYLESİNE HAMINEFENDİ DENMEZ"

Cumhuriyet’e konuşan okulda çalışan öğretmenler, müdürün benzer yaklaşımlar sergilediğini söylediler. İddialara göre 24 Haziran’da müdür, öğretmenlerle seminer haftası kapsamında toplantı yaptı. E-sınav kapsamında okulda sınava giren bir yurttaş hakkında “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. Kozmetik sektörüne de hakim değilim ama bu ağdadan sonra bir de vernik mi çekiyorlar nedir her yeri parlıyor” dedi.

"ŞEYHLERİN ELİNDE YETİŞENLER KAMUDA GÖREVDE TUTULUYOR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Özkan Rona ise, “Tekkelerde, tarikat şeyhlerinin elinde yetişen bu kişiler, kamu kurumlarında şeriat kurallarını uygulamalarına rağmen ısrarla görevde tutuluyor” ifadelerini kullandı.

"GERİCİLİĞE ALIŞMAYACAĞIZ"

Rona, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyeti karşı karşıya kaldığı bu gerici saldırılardan korumak acil bir yurttaşlık görevi olarak karşımızda duruyor. Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri karşımızdaki gerici koalisyona karşı geniş cepheler kurarak laiklik mücadelesini büyütmelidir. Her gün bir adım daha ilerleyerek alan açan örgütlü gericilik bizleri yaptıklarına alıştırmamalıdır.

Okulu medrese, kendisini de mürit olarak gören yöneticilerin okullardan derhal uzaklaştırılması gerektiğini söyleyen Rona, “Okulların açılacağı 9 Eylül tarihinde Eğitim-İş Bursa şubemiz öncülüğünde Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda olacağız. Çocuklarımızın elinden tutup şeriat özentili müritleri ve baskılarını çiğneyerek onların güvenli bir okulda olmalarını sağlayacağız” diye konuştu.