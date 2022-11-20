Türkiye'deki imam hatip okullarının kurucusu ve Türkiye'nin ilk imam hatip okulunun müdürü vefatının 61. yılında anılıyor. Peki, İmam hatip okullarını kim kurdu? Mahmut Celalettin Ökten kimdir?

Türkiye'deki imam hatip okullarının kurucusu ve Türkiye'nin ilk imam hatip okulunun müdürü Mahmut Celalettin Ökten, vefatının 61. yılında anılıyor.

MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN KİMDİR?

Trabzon'da 1882 yılında dünyaya gelen Ökten, küçük yaşta hafız oldu. Rüştiyeyi bitirdikten sonra Trabzon İdadisine kaydolan Mahmut Celalettin Ökten, bir yandan medrese eğitimi almaya devam etti. 1905 yılında İstanbul'da Darülfünun Edebiyat Şubesinden mezun olan Ökten, 1911 yılında öğretmen olarak görevine başladı.

Çeşitli okullarda edebiyat, felsefe ve mantık dersleri veren Mahmut Celalettin Ökten, Vefa Lisesinde felsefe öğretmenliği yaparken 1947 yılında emekliye ayrıldı.

Mahmut Celalettin Ökten, 1949 yılında Maarif Vekaletince İstanbul'da açılan imam hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak atandı.

İSTANBUL İMAM-HATİP OKULUNUN İLK MÜDÜRÜ OLDU

Yapılan çalışmalar ve görüşmelerin ardından imam hatip okullarının açılması kararı alınarak 1951 yılında eğitim hayatına başlayan İstanbul İmam Hatip Okulunun ilk müdürü Mahmut Celalettin Ökten oldu.

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celalettin Ökten, bu okullarda hocalık ve idarecilik görevlerini ifa etti.

Zor şartlarda imam hatip okulları için mücadele eden Mahmut Celalettin Ökten, resmi derslerinin yanında Beyazıt'taki Soğanağa Camisi'nde de 6 yıl süreyle cumartesi günleri, İmam Gazali'nin "İhya-u Ulumid-din" adlı kitabını okuttu.

Mahmut Celalettin Ökten, Doğu ve Batı kaynaklarından tercüme ederek sarf, nahiv, edebiyat, kelam, İslam felsefesi, felsefe ve ahlaka dair kitap ve makaleleri derledi.

İslami ilimlerde modern metodoloji ve sosyolojinin uygulanmasını arzu eden, klasik kelamın, çağın insanı ve İslam dünyasının ihtiyacını karşılayacak yeni ilmi kelam haline getirilmesini gerekli gören Mahmut Celalettin Ökten'in bu kapsamda tamamlanmamış çalışmaları da bulunuyor.

Mahmut Celalettin Ökten, kendi kitaplığında yer alan 1000 cildi aşkın eseri Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışladı.

Arap edebiyatını çok iyi bilen ve güçlü bir hafızaya sahip olan Ökten, 21 Kasım 1961'de vefat etti. "Celal Hoca" Edirnekapı Şehitliğindeki aile kabristanına defnedildi.