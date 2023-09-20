İmam hatipliden Atatürk'e çirkin saldırı. Gözaltına alındı

İmam Hatip Lisesi’nde çekilen görüntülerde bir lise öğrencisinin Atatürk’e hakaret içeren harekette bulunduğu görüldü. Valilikten yapılan açıklamada öğrencinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İmam hatipliden Atatürk'e çirkin saldırı. Gözaltına alındı

Marmara İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrencinin kitaptan kopardığı Atatürk fotoğrafına hakaret ve saygısızlık yaptığı anlar kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağarken birçok kişi şahsın yakalanması için Emniyet birimlerini göreve çağırdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada “20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır. Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır” denildi.

BENZER GÖRÜNTÜLER KABATAŞ LİSESİ’NDE DE YAŞANMIŞTI

Ocak 2022’de, Beşiktaş’ta bulunan ve Türkiye’nin en köklü liselerinden birisi olan Kabataş Erkek Lisesi’nde bir grup öğrencinin Atatürk’e hakaret ve küfrederek, posterine zarar verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Okulun yatakhanesinde öğrencilerden biri elindeki kesici alet ile “Sol vs Atatürk” dedikten sonra Atatürk posterine zarar vermeye başlıyor. Elindeki postere art arda darbeler indirirken yanındaki arkadaşlarından birisinin de kahkahalar attığı görülen videoda, “Zaten çocuğu da yok, acımıyorum. En az 3 çocuk” dedikten sonra küfrettiği duyuluyor.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre, Atatürk posterine hakaret ederek zarar veren öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılmamıştı. Olayın Okul Müdür Vekili Muharrem Bayrak ve Baş Müdür Yardımcısı Ayşe Bozdağ tarafından kapatıldığı öne sürülmüştü.

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