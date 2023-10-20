İmam Hatip’te gizli kamera skandalı. Kızlar tuvaletine yerleştirdi fark edilince kızları tuvalete kilitledi

Kuşadası’nda kızlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen temizlik görevlisi fark edilince kızları tuvalete kilitleyip kaçtı. Zanlı polisler tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
İmam Hatip’te gizli kamera skandalı. Kızlar tuvaletine yerleştirdi fark edilince kızları tuvalete kilitledi

Olay, dün 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kız öğrenciler tuvalette gizli kamera buldu. Gördükleri karşısında şok olan öğrenciler, durumu müdür yardımcısına bildirmek istedi.

ÖĞRENCİLERİ TUVALETE KİLİTLEDİ, BİSİKLETE BİNİP KAÇTI
İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi öğrencilerin elinden kamerayı almaya çalıştı. Kamerayı müdür yardımcısına teslim etmek istedikleri konusunda ısrarlı davranan öğrencileri, kızlar tuvaletine kilitlediği ileri sürülen temizlik görevlisinin, bisiklete binerek kayıplara karıştığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kameraya el koyarak okulu boşalttı.

BİSİKLETLE KAÇAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ YAKALANDI
Kayıplara karışan temizlik görevlisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Temizlik görevlisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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