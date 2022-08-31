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  • Pedofili sözleri sonrası gözaltına alınan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak serbest bırakıldı

Pedofili sözleri sonrası gözaltına alınan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun.” sözleriyle Türkiye’yi ayağa kaldıran Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın gözaltına alındığı, Emniyet'teki ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:33
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:36
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İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak serbest bırakıldı. Pedofili sözleri sonrası gözaltına alınmıştı

Pedofili sözleri sonrası gözaltına alınan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak serbest bırakıldı
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın kadınları ve çocukları hedef aldığı sözler gündem olmuştu.

Cumhuriyet’in haberine göre, Şanlıurfa İl Müftülüğü yetkilisi İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında soruşturma başlatıldı, Dörtbudak, Emniyet’te ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN SKANDAL BETİMLEME: “BACAĞINDA TAYT, İNCE, TEN RENGİ…”

İlgili görüntüde Dörtbudak, kadınların tayt giymesiyle ilgili şunları söyledi:

“Geçenlerde hanımla beraber dedik: ‘Çarşıda biraz alışveriş.’ yapalım. Yola çıktık ama insan çıktığına bin pişman oluyor. Gözünü yerden kaldırmayacaksın ancak kafana ne çarparsa önüne duvar mı geliyor? Kadın mı geliyor? Kim geliyor çarpacaksın yani. Kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş, ana-baba öğretmemiş. Bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. ‘Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin?’ dedim. ‘İşte pijamam var.’ dedi. Onu pijama zannediyor, onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudunun her şeyini belli eden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi?”

“ÇOCUKLARA MİNİ ETEK GİYDİRİYORLAR, BACAKLARI DA AÇIK…”

Dörtbudak, “Aile olarak, ana-baba olarak, reis olarak, çocuklarımızı iyi eğitmek, İslam’a göre giyim kuşamlarını, namazlarını, ibadetlerini, Kuranlarını… Bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman yarabbi. ‘E çocuktur.’ Çocuktur var mı? Çocuk kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur. Pedofili akımını sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, batının getirdiğinden giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar. Tavşana kaç diyoruz, tazıya tut diyoruz. Önce suçu, eylemi oluşturacak ortamları yok etmek lazım.” ifadelerini kullandı.

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Abbas
31.08.2022 13:55
Bu adamın arkasında namaz kokanları Allah’a havale ediyorum  
 
Sedat
31.08.2022 13:47
Şimdi bir şey yazacaktımda vazgeçtim seçimlerden sonra yazacağım.  
 
Büşra
31.08.2022 13:47
Sadece bu imam değil buna ceza vermeyen hukukta kim varsa seneye nereye gelecekler bakın görün  
 
TÜM YORUMLAR (33)
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