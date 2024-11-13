İmam nikahlı eşi, evli kızıyla kaçtı! Aile içi yasak aşk gündem oldu... O itiraf Esra Erol'u küplere bindirdi

3 evlilik yapan ve 5 çocuğu olan Nazile Hanım, 5 yıldır imam nikahlı evli olduğu Mehmet Bodur ile ilk evliliğinden olan 26 yaşındaki evli ve çocuklu olan kızının eşi ile kaçtığını ileri sürerek Esra Erol’a geldi.

“BENİM KIZIMLA KARISI GİBİ GEZMİŞ”

Nazile Hanım Esra Erol’da anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Nazile, "Birbirlerini hiç tanımıyorlardı. Bu yıl ilk kez tanışıyorlardı. Abim gelsin beni alsın dedi. Benim kızıma eşi boşanma davası açmış. Bu biriyle yazışıyordu bana geldiğinde. Pazara yolladım bunları. Benim kızımla karısı gibi gezmiş" diyerek Esra Erol’dan yardım istedi.

KIZI EVDEN DÖNDÜKTEN SONRA KAYBOLMUŞ

8 Nisan'da birlikte kaçtığı iddia edilen ikiliden Nazile hanımın kızı Kübra, annesinin evinden döndükten sonra ortalıktan kaybolmuş.

"9 YAŞINDAKİ KIZIMI KUCAĞINA OTURTUYORDU"

Bir kız annesinin kocasıyla kaçar mı? diye soran Nazile hanım, “Benim 9 yaşında kızım var. Kucağına alıyordu, oturtuyordu" deyince stüdyodaki herkes şoke oldu.

ESRA EROL ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Esra Erol 9 yaşındaki kız çocuğuna yaklaşımına kızdı ve "Bu benim midemi çok bulandırdı. Bir kere bu adamın ne kadar iğrenç olduğunu anlaman lazım" diyerek küplere bindi.

KÜBRA CANLI YAYINA BAĞLANARAK İTİRAF ETTİ

Yayına bağlanan Kübra ise annesine yüklendi ve üvey babasının yanında olduğunu itiraf etti. "Benim resmimi ve Mehmet'in resmini kaldırır mısınız? Evet Mehmet'in yanındayım. Boşanmış biriyim. Mehmet benim şu an hiçbir şeyim olmuyor. Beraber kaçmadık. İlişkim olmadı, boşandıktan sonra babamın evine gittim 2 ay orada kaldım. Sonra çocuklarımı görmeye gittim. Sonra da Mehmet Emin gelip beni aldı. Saklanma gibi bir durumum yok. Beraber kaçmadık, beraber geldik" ifadelerini kullandı.

Esra Erol, "Ben Mehmet Emin'i neden seviyorum dedin mi?" diye sordu. Kübra ise "Oradaki kadın otursun, benim sinirimi bozmasın" diyerek annesine tepki gösterdi ve sorulara yanıt vermedi.

"CİNSEL BİRLİKTELİK OLMADI" DEYİNCE ESRA EROL KÜPLERE BİNDİ!

Kübra daha sonra "Mehmet Bey'i veriyorum açıklamayı o yapsın size" diyerek üvey babasına telefonu verdi.

Mehmet, "Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Fotoğrafımı kaldırın. Bu kadının boşanmasının tek sebebi annesi. Kızla aramda bir ısınma yaşandı. Tatilde ilk kez görmedim. Daha önce evine gitmiştik yemek yemiştik. Boşanma aşamasında başladı ilişkimiz. Kendisi eşyalarını topladı, kendi geldi. Bulunduğum şehre Kübra geldi. Cinsel birlikteliğimiz olmadı" dedi.

Esra Erol da "Zihniniz namussuzluk yapmış, bedensel olsa ne olur olmasa ne olur" diyerek küplere bindi.