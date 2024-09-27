İmam nikahlı eşinin üzerine benzin döküp yakmıştı. Caninin cezası belli oldu

Muğla Menteşe'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadını üzerine benzin döküp ateşe veren cani Hasan Bulut hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Menteşe'de dini nikahla birlikte yaşadığı 36 yaşındaki Hanife Yılmaz'ı üzerine benzin dökerek ateşe verip, öldüren 45 yaşındaki Hasan Bulut hakkında 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, 19 Mayıs'ta saat 22.00 sularında Menteşe'nin Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta gerçekleşti. Oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Hasan Bulut, bu sırada şişede bulunan benzini kadının üzerine döktü ve kadını ateşe verdi. Hanife Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü ve Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

'ANNEMİN YANIŞINI GÜLEREK İZLEDİ"

Hasan Bulut, verdiği ifadede Hanife Yılmaz'ın kendini öldürmek için üzerine benzin dökerek, kıyafetlerini çakmakla tutuşturduğunu söyledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hanife Yılmaz'ın 16 yaşındaki oğlu Halil A.'nın da ifadesi aldı. Psikolog eşliğinde alınan ifadede Halil A., "Üvey babam, anneme 'Seni de evi de yakarım' dedi. Çığlık üzerine kardeşimle bahçeye çıktığımızda annemizi yanarken gördük. Üvey babam, annemin yanışını gülümseyerek izledi" dedi.

HERHANGİ BİR YARA ALMAMIŞ OLMASI, HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

İddianamede, Hasan Bulut'un yanında yanan bir kişiye müdahale ederken herhangi bir yara almamış olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin döktüğü, çakmakla ateşe vererek yaraladığına yer verildi.

Zanlının 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediği toplanan tüm delillerden anlaşıldığı da iddianamede ifade edilerek, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.