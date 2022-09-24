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  • İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi

İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi

Kadınların üniversite eğitimi almasının haram olduğunu iddia eden bir imam, "Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi" dedi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 02:45
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İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi

İmamdan ‘kadınlar üniversitede okumasın’ çıkışı: Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi
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Bir imamın kadınlar ve kadınların eğitim hakkını hedef aldığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

Kadınların üniversitede okumaması gerektiğini savunan İmam, şunları söyledi:

“Bizim hocamız açığa alındı. Kadınların, hanımların pantolon giymesi haramdır. Hanımın ne işi var üniversitede. Doğru söylüyor ne işi var, otursun evinde. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi. ODTÜ, Bilkent, Harvard, bunların hiçbir tanesini bitirmedi. Ama o ana bir kere Fatih’ini 7 yaşında bir hocaya teslim etti. Orada da terbiye aldı.”

İmam’ın açıklamaları sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

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Murat D.
24.09.2022 03:39
Dincilere inanan muhafazakar kesim bilsinler ki dini referans alarak siyaset ve hayat sekillenirse sonu özgürlük değildir. Bu tüm dinler için geçerlidir.  
 
Ahmet Aslan
24.09.2022 03:36
Bu islam karşıtı cahillere fırsat verilmemeli.  
 
CNR GNLLN
24.09.2022 03:24
be hey cahil sultan muhammed değil mehmet. üniversite vardı da okumadı mı?be hey cahil fili nereden tuttuysan öyle anlatırsın..  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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