Manisa’nın Salihli ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Salihli Gençlik Merkezi’nde dart turnuvası düzenlendi. İlçe merkezi ve mahalle camilerinden imam-hatiplerin katıldığı etkinlik, birlik ve beraberlik ruhuyla geçti.

Din görevlileri, hedefi isabetle vurmak için yarışırken keyifli anlar yaşadı. Turnuva sonunda dereceye girenlere madalya ve hediyeler, Gençlik Merkezi Müdürü Tümen Ulu ve personeli tarafından verildi.

Yetkililer, etkinliğin din görevlileriyle sosyal bağları güçlendirmeyi ve haftanın önemini vurgulamayı amaçladığını belirtti. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin motivasyonu artırdığını ifade ederek, gelecek yıllarda da devamını diledi.

