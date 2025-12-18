CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 2019-2025 yılları arasında ulaşım alanından yapılan icraatları tek tek sıraladı.
'2019 İSTANBUL İÇİN MİLATTIR'
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"2019 İstanbul için milattır.
Bu tarihten itibaren ihmal edilmiş tüm konular bizim asli meselemiz olmuştur.
İstanbul tarihinin en çok metro yapan yönetimi olmanın gururunu yaşıyoruz.
Daha niceleri Türkiye için olacak."
"2019-2025 YILLARI İCRAATLARI"
İmamoğlu'nun '2019-2025 yılları icraatları' diyerek paylaştığı listede şu projeler yer alıyor.
METRO
Yeniden başlatılan metro projeleri
65,1 km uzunluğunda 6 metro hattı
Yapımı süren 62,1 km uzunluğunda 8 metro hattı
OTOBÜS – METROBÜS
252 yeni metrobüs
Yenilenen 64,1 km metrobüs yolu
Teknolojiyle dönüştürülen 3.041 Özel Halk Otobüsü
DENİZ ULAŞIMI
Haliç Tersanesi’nde üretilen 50 Deniz Taksi
Hizmete alınan 33 kişilik Deniz Dolmuşları
11 yeni deniz hattı
YATIRIM
Düzenlenen 297 cadde ve 194 kavşak
8,25 milyar TL ulaşım yatırımı
Hizmete sunulan 120.000+ araçlık otopark