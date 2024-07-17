İmamoğlu açıkladı: İstanbullulara 3 ay ücretsiz olacak

İstanbul'un yönetim merkezi olan İBB, şehir sakinlerine yönelik heyecan verici yeni gelişmeleri duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına göre, İstanbul'da yaşayanlar artık üç aylık bir süre zarfında, toplu taşıma araçlarını günde dört defa ücretsiz olarak kullanabilecekler. Bu yeni düzenleme, özellikle İBB İstihdam Ofisleri aracılığıyla iş arayan bireyler için geçerli olacak ve iş görüşmelerine ulaşımı kolaylaştıracak.

İmamoğlu'nun seçim kampanyası sırasında verdiği sözlerden biri olan bu uygulama, iş arama sürecindeki bireylerin mali yükünü hafifletecek ve onlara ekonomik destek sağlayacak. Ayrıca, İBB tarafından sunulan Wi-Fi hizmetindeki mevcut 60 GB internet kotası da kaldırılarak, İstanbullulara şehrin dört bir yanında sınırsız internet erişimi imkanı sunuldu. Bu kararlar, İstanbul'da yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olarak görülüyor.