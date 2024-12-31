İmamoğlu açıkladı: Ocağın ilk haftasında hesaplara yatacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu açıkladı: Ocağın ilk haftasında hesaplara yatacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB burs ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 100 bin öğrenciye verilen 15 bin TL'lik 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin ilk taksitinin yeni yılın ilk haftasında yatırılacağını açıkladı.

2024-2025 İBB burs ödemelerine ilişkin ilk duyuru İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Üniversite öğrencilerine yönelik 15 bin TL’lik destekten 100 bin öğrencinin faydalanacağı bilgisi verildi.

"Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" proje kapsamında İstanbul’da yaşayan lisans ve ön lisans öğrencilerine verilecek olan eğitim yardımı başvuruları Ekim ayında gerçekleşti.

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), başlattığı 15 bin TL'lik "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" yılın ilk haftasında 100 bin öğrencinin hesabına yatırılacak.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum" dedi.

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