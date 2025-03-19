İmamoğlu adayı olabilecek mi? İşte İmamoğlu'nu bekleyen zorlu süreç

Üniversite diplomasının iptal edilmesi nedeni ile lise mezunu durumuna düşen Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı konusu gündeme bomba gibi düştü. Hukukçu Rezan Epözdemir, Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen hukuki süreci açıkladı.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal etti. Ekrem İmamoğlu, bu kararın ardından lise mezunu sayılacağı için Anayasa'nın 101. maddesi gereğince cumhurbaşkanı adayı da olamayacak. Kararın hukuksuz olduğunu açıklayan İmamoğlu hangi yolları izleyecek?

"ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

HaberTürk'e konuya ilişkin bilgi veren avuukat Rezan Epözdemir, durumun hukuki boyunu değerlendirdi. Epözdemir "İptal davası gündeme gelecektir. İdari işlemin kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde iptal davası açacak. Bu davayı açması tek başına diplomayı geri getirmeyeceğinden an itibariyla Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa mevzuat gereği aday olması tekniken mümkün değil. Yürütmenin durdurulmasını talep edecek." dedi.

İKİ KOŞUL VAR

Epözdemir, İmamoğlu'nun seçime girebilmesi için idare mahkemesi ve ilk derece mahkemesinin vereceği kararların belirleyici olacağına dikkat çekerek "Onun da iki tane temel koşulu var. Biri "açıkça hukuka aykırılık", ikincisi de "telafisi imkansız zararlar." Eğer bu iki koşulun birlikte gerçekleştiğine kanaat getirirse İdare Mahkemesi, yürütmeyi durduracak. Yürütmenin durdurulması kararı verildiği anda aday olmasının önünde bir engel yok. Bu kararı alması gerekecek. Yürütmenin durdurulması kararı verilmese ilk derece mahkemesi 6 ay sonra dosya üzerinden iptal kararı verdiği anda Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Hızlı bir yargılama sürecini gözlemleyeceğiz burada. " ifadelerini kullandı.