İmamoğlu ailesinden Murat Çalık'a destek. İki anne birbirini teselli ediyor

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanan ve cezaevinde sağlık durumu kötüleşen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık’ı hastanede ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, Mehmet Murat Çalık’ın ailesini hastanede ziyaret etti.

Cezaevinde kötüleşmesinin ardından hastaneye sevk edilen Mehmet Murat Çalık’ın hastane penceresinden annesiyle olan fotoğrafı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Olayın gündeme gelmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çalık’ı hastanede ziyaret hakkının olduğunu ve bunu anne Gülseren Çalık’a devrettiğini söylemişti.

23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevindeki sağlık durumu ağırlaştı. Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Çalık’ın 18 kilo verdiği, lösemi nüksü riski taşıdığı ve daha önce iki kez kanser tedavisi gördüğü biliniyor.

Temmuz ayı başında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık, operasyon sonrası cezaevine nakledildi. 9 Temmuz’da fenalaşan Çalık, cezaevinde anjiyo geçirdi. 16 Temmuz’da ise Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Çalık, tetkiklerin ardından yeniden Buca Cezaevi’ne gönderildi. Son olarak, ileri tetkik için İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Çalık’ın hastane penceresinden kendisini bekleyen annesi Gülseren Çalık’ın endişeli bakışları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.