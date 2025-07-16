İmamoğlu, 'Akın Gürlek davası'nda hakim karşısında

Soruşturmalar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün yeniden hakim karşısında.

İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i 'tehdit edip hedef gösterdiği' suçlamasıyla yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görülüyor.

Davada İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasî yasak talep edililiyor.

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İMAMOĞLU'NUN AKIN GÜRLEK DAVASI

Yaklaşık 4 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i 'tehdit edip hedef gösterdiği' suçlamasıyla yargılandığı davada bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Davada İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasî yasak talep edildi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

20 Ocak'ta Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuşan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenerek şunları söylemişti:

"Sakın bu bana yapılamaz diye kimse düşünmesin, sanmasınlar bu mesele Ekrem İmamoğlu meselesidir, Özgür Özel meselesidir. Bu mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesidir. Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın."

KÜRSÜDEN İNMEDEN SORUŞTURMA AÇILDI

Panel devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında "Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından" soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.