İmamoğlu: Arapça tabelaları yasaklayalım demek popülizm olur. İki yıl önce mücadele edeceğiz demişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Çakır’ın “Arapça tabelalar meselesi çok konuşuldu. Bunun çözümü var mı, sökülmeli mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Bir kere sadece dil üzerinden tabela disiplini diye bir şey konuşulmaz. Bu hamaset olur. Popülizm olur. Tabela düzeninin dünya ölçeğinde, başta estetik anlamda olmak üzere, kent estetiği açısından, sonra bunun toplum tarafından da kabul edilmesi noktasında ya da algılanması noktasında talepler devreye sokulur ve bu kararlar alınır.

Bizim şu anda, örneğin Fatih’te Ordu Caddesi’nde çalışmamız sürüyor. Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nde çalışmamız sürüyor. Bağdat Caddesi’yle ilgili olağanüstü bir hazırlığımız var. Bağdat Caddesi’nin hem trafik akışı hem yaya düzeni hem tabela düzeni hem cephe düzeni üzerinden çalışmalarımız sürüyor.

Halaskargazi’de, Abdi İpekçi’de ve bunun gibi birçok caddede sıralayabilirim. Yani İstanbul Caddesi’nden tutun da işte İstasyon Caddesi’nde, Bakırköy’de, birçok ilçede, birçok caddeyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, başta estetik kuralları tasarlayan, sonra da halkın taleplerini karşılayan tabela çalışması var.

Ama bunu İngilizce tabelaları yasaklayalım, Arapça tabelaları yasaklayalım vesaire üzerinden konuşmak popülizm olur. Bu ne bir belediye başkanına yakışır ne de evrensel anlayışa. Bu kapsamda biz meseleye, tümden kent estetiği ve toplumun talepleri doğrultusunda bakıyoruz.

2 YIL ÖNCE MÜCADELE EDECEĞİZ DEMİŞTİ!

İmamoğlu’nun bu sözleri sonrası, 2 yıl önce Fatih Altaylı’nın programında yaptığı açıklama tekrar gündem oldu.

İmamoğlu o dönem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yabancılaşmanın ve Arapça tabelalaşmanın kesinlikle önüne geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.