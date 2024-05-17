İmamoğlu: Arapça tabelaları yasaklayalım demek popülizm olur. İki yıl önce mücadele edeceğiz demişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu: Arapça tabelaları yasaklayalım demek popülizm olur. İki yıl önce mücadele edeceğiz demişti
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’daki Arapça tabelalarla ilgili konuştu. 2 yıl önce "Yabancılaşmanın ve Arapça tabelalaşmanın kesinlikle önüne geçeceğiz" diyen İmamoğlu "İngilizce tabelaları yasaklayalım, Arapça tabelaları yasaklayalım vesaire üzerinden konuşmak popülizm olur. Çalışmaları tabela düzeni üzerinden yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Çakır’ın “Arapça tabelalar meselesi çok konuşuldu. Bunun çözümü var mı, sökülmeli mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Bir kere sadece dil üzerinden tabela disiplini diye bir şey konuşulmaz. Bu hamaset olur. Popülizm olur. Tabela düzeninin dünya ölçeğinde, başta estetik anlamda olmak üzere, kent estetiği açısından, sonra bunun toplum tarafından da kabul edilmesi noktasında ya da algılanması noktasında talepler devreye sokulur ve bu kararlar alınır.

Bizim şu anda, örneğin Fatih’te Ordu Caddesi’nde çalışmamız sürüyor. Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nde çalışmamız sürüyor. Bağdat Caddesi’yle ilgili olağanüstü bir hazırlığımız var. Bağdat Caddesi’nin hem trafik akışı hem yaya düzeni hem tabela düzeni hem cephe düzeni üzerinden çalışmalarımız sürüyor.

Halaskargazi’de, Abdi İpekçi’de ve bunun gibi birçok caddede sıralayabilirim. Yani İstanbul Caddesi’nden tutun da işte İstasyon Caddesi’nde, Bakırköy’de, birçok ilçede, birçok caddeyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, başta estetik kuralları tasarlayan, sonra da halkın taleplerini karşılayan tabela çalışması var.

Ama bunu İngilizce tabelaları yasaklayalım, Arapça tabelaları yasaklayalım vesaire üzerinden konuşmak popülizm olur. Bu ne bir belediye başkanına yakışır ne de evrensel anlayışa. Bu kapsamda biz meseleye, tümden kent estetiği ve toplumun talepleri doğrultusunda bakıyoruz.

2 YIL ÖNCE MÜCADELE EDECEĞİZ DEMİŞTİ!
İmamoğlu’nun bu sözleri sonrası, 2 yıl önce Fatih Altaylı’nın programında yaptığı açıklama tekrar gündem oldu.

İmamoğlu o dönem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yabancılaşmanın ve Arapça tabelalaşmanın kesinlikle önüne geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Spor medyası tamam da sporla alakası olmayan gazetecilerin Roma gezisinde işi ne?
İmamoğlu İtalya'ya 45 gazeteciyle birlikte gitti
Ekrem İmamoğlu imzayı attı. Herkes keyiften 4 köşe oldu
Son Haberler
Son dakika... Öğretmen atamalarında başvuru tarihi belli oldu Gündem
Son dakika... Öğretmen atamalarında başvuru tarihi belli oldu
Cezaevi firarisi bazanın altından çıktı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi bazanın altından çıktı
Ahmet Çakar resmen transfer oldu Spor
Ahmet Çakar resmen transfer oldu
Tomurcuk çayın fiyatı belli oldu Ekonomi
Tomurcuk çayın fiyatı belli oldu
Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesi onları vurdu. Birer birer terk ediyorlar Gündem
Mehmet Şimşek'in tasarruf genelgesi onları vurdu. Birer birer terk ediyorlar
Emine Erdoğan'dan ‘Kanserle Mücadele Zirvesi’ paylaşımı Gündem
Emine Erdoğan'dan ‘Kanserle Mücadele Zirvesi’ paylaşımı
Zaniolo yerle bir oldu Spor
Zaniolo yerle bir oldu