Cumhuriyet Halk Partisi'nin Arnavutköy’de yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu bir ahlak, adalet ve vicdan mücadelesi. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bir ahlak, adalet ve vicdan mücadelesi. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Arnavutköy’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. 22 Ekim Çarşamba 19.30 Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı."