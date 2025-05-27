İmamoğlu ateş püskürdü: Bu zulmünüzün hesabını iki dünyada veremeyeceksiniz

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"SIRF BENİMLE ÇALIŞTI DİYE İNSANLARA ZULMEDİYORSUNUZ"

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz. Onurlu, görevini layıkıyla yapan, kamuda çalışmanın bilincine sahip, devletine ve milletine bağlı pırıl pırıl insanları zorla evlerinden alıyor, uyduruk gerekçelerle tutukluyorsunuz. Çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan, hakkında halihazırda adli kontrol kararı olan bir anneye bile sırf benimle çalışıyor diye işkence yapıyorsunuz. Evladının doğum gününde annesini tutukluyor, çocuğu tek başına bırakıyorsunuz.

"ARŞI TİTRETEN BU ZULMÜNÜZÜN HESABINI İKİ DÜNYADA VEREMEYECEKSİNİZ"

5 dakikalık ifade için tekrar tekrar gözaltına alıyor, günlerce hücrede tutuyorsunuz, suç bulamayınca uyduruyorsunuz, gerekçe bulmak için uğraşmıyorsunuz bile. Böylesi bir gaddarlığı, böylesi bir kötülüğü ülkemiz hiçbir dönem yaşamadı. Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın. Arşı titreten bu zulmünüzün hesabını iki dünyada veremeyeceksiniz. Ekrem İmamoğlu