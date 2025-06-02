İmamoğlu belgesel paylaşımıyla ekonomi mesajı verdi. 'Turpun büyüğü diyeli 4 ay oldu'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sonrası ekonomide yaşananlara ilişkin çekilen bir belgeseli sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İmamoğlu, yaptığı son paylaşımına "Turpun büyüğü diyeli 4 ay oldu! Dananın kuyruğu diyeli 2 ay oldu! Ahtapotun kolları diyeli 1 ay oldu! Peki sonuç ne oldu? Bakın ekonomistler ne diyor yaşananlara" notunu düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ekonomik yansımaları devam ediyor.

19 Mart'tan bu yana operasyonlar dalga dalga gelmeye başladı. Son olarak 31 Mayıs sabahı İBB'yi hedef alan bir operasyon daha yapıldı. '5'nci dalga' olarak adlandırılan operasyonlarda yine CHP'li belediye başkanları başta olmak üzere çok sayıda partili gözaltına alındı.

Turpun büyüğü diyeli 4 ay oldu!

Dananın kuyruğu diyeli 2 ay oldu!

Ahtapotun kolları diyeli 1 ay oldu!



Peki sonuç ne oldu?

Bakın ekonomistler ne diyor yaşananlara; https://t.co/OUXLFVUJoy



Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/psOF99s0Gt — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 2, 2025

19 Mart'ta şafak operasyonu ile başlayan sürecin ardından Borsa İstanbul iki kere devre kesiciye girdi, dolar, altın ve euro tarihi zirvesini gördü.

Borsa hafta kapanışında da iki kere devre kesiciye girince ekonomi yönetimi, borsadaki işlemlere yasaklar ve teşvikleri bir arada uygulamaya alırken dövizdeki artışı ve borsadaki zararı Hazine'nin yaklaşık 55 milyar dolarını piyasaya sürerek kapatmaya çalıştı.

İMAMOĞLU BELGESELİNİ PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından ekonomide yaşananlara ilişkin çekilen bir belgesel yayımladı.

İmamoğlu, paylaşımına "Turpun büyüğü diyeli 4 ay oldu! Dananın kuyruğu diyeli 2 ay oldu! Ahtapotun kolları diyeli 1 ay oldu!

Peki sonuç ne oldu? Bakın ekonomistler ne diyor yaşananlara" notunu düştü.