İmamoğlu Beşiktaş Belediyesi'nde açıklama yapıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için Beşiktaş Belediyesi Belediye Meclisi salonunda açıklama yapıyor...

İmamoğlu son günlerde yaşanan avukat intiharlarına değindi. Konuşmasına hayatına son veren iki genç hukukçu savcı adayı Mert Akdoğan ve avukat Mithat Can Yalman'ın ölümüne dikkat çekerek başlayan İmamoğlu, mülakat uygulamasına tepki gösterdi ve bu uygulama nedeni ile iki hukukçunun canına kıydığını belirtti.

Erdoğan'ın mülakat uygulamasını kaldıracağına dair söz verdiğini ama sözünü tutmadığını ifade eden İmamoğlu, "Tek bir imza... Bunun için ne paraya gerek var, ne başka bir şeye... Tek gereken bir imza. Söz verdi ama sözünü tutmadı" dedi.

İmamoğlu basın açıklamasından kritik kısımlar şu şekilde:

"Son yıllarda liyakatla değil de bu şekilde mesleğe kabul edilen hakim ve savcılardan beklentilerimiz artık çok aşağı düşmeye başladı.

Bu sorun ülkenin en önemli beka sorunudur. İşte tam da bu yönüyle ne yazık ki İstanbul'da adil ve tarafsız olmayan bir başsavcılıkla karşı karşıyayız.

Örneklersek, mesela gözaltı tedbiri kişilerin ifadelerinin normal koşullarda alınamadığı zaman uygulanır. Belediye başkanımız Rıza Akpolat şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır. Burada şafak operasyonu hukuktan kaynaklanan bir zorunluluk değil.

"Belediye başkanıyla görüşemeyen bir savcı..."

Başka bir rejimdeyiz şu an... 28 ay Adalet Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir müsteşar, şu an İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı.

Erdoğan'ın ifadesiyle siyasi müsteşar olan beyefendi, görev aldığı bu kentte, AKP'yi İstanbul'da 3 kez yenerek İBB Başkanı olmuş biriyle görüşemeyecek kadar kendini siyasi erke teslim etmiştir.

Dünyanın neresinde belediye başkanı ve savcı görüşemeyecek? Bunların birbirlerine ihtiyacı var. Bir belediye başkanıyla görüşemeyecek kadar siyasi birinden bahsediyorum...

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