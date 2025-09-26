İmamoğlu ‘Bilirkişi davasında’ hakim karşısında: TCK’da bilirkişiyi eleştirmeyi engelleyen madde yok

İBB Başkanı İmamoğlu, bilirkişi hakkında yaptığı sunum nedeniyle hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'na yönelik suçlamalar arasında “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiaları yer alıyor.

Duruşmayı takip edenler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Dilek İmamoğlu oğlu Selim İmamoğlu, annesi Havva İmamoğlu ve CHP'li milletvekilleri bulunuyor. İmamoğlu'nun sosyal medyada gündem olan videoda duruşma salonuna alkışlar eşliğinde geldiği görüldü.

İmamoğlu davada hakim karşısında yaptığı savunmaya Gazze ile başladı. İmamoğlu savunmasından satır başları şöyle:

''Burada kendi davamı savunurken kalbim başka yerlerde. Gazze için yardıma giden cesur insanların filosuyla beraberdir. Bu tüm dünyanın insanlık onurunu koruma mücadelesidir.

Bu ay bereketli bir ay. Çalışma arkadaşlarım İstanbul’da yirmiye yakın kreş, kavşaklar, arıtma tesisleri vs açıyorlar. Toplam ortaya koyduğumuz bütçe 150 milyar lirayı aşmaktadır. Bu sosyal belediyeciliğin en net tezahürüdür.

İstanbul Büyükşehirde de daha önceki belediye görevlerimde de birlik ve beraberlik için devletin her kademesini davet etmişizdir. Elazığ’daki okul açılışına hiçbir devlet görevlisi gelemedi.

Beylikdüzü’nde okul açtım, gelemediler. Cami açtık, imam gelemedi. Bir kere mevlüt okundu, adamı sürdüler.

Bugün mahkemedeyim, hakim burada. Bilirkişi şu anda hayatımızın her alanında yer alıyor.

Çağlayan’da bir yıla yakındır bir telaş var. Bir cumhuriyet savcısı telaşla iddianame yazmış, yazarken de çok hata yapmış. Telaş var ama aynı zamanda, iddianamenin neye dönüştüğüyle ilgili de bir fikir veriyor bize. Savcılık neden başka bir iddianameyi bu davanın iddianamesine ekleme ihtiyacı hissediyor? Niçin başsavcıyı hatırlatıyor?

Bilirkişiyi, mensubu olduğum parti lehine etkilediğim belirtilmiş. Bu nasıl bir suçlama? Bu iddialar nasıl kaleme alınabiliyor? Nasıl yazılabiliyor? Türk Ceza Kanunu’nda bilirkişiyi eleştirmeyi engelleyen bir madde yok. Avukatlarıma da sordum, bulamadım."

Savunmaların ardından dava 12 Aralık'a ertelendi.