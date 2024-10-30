İmamoğlu: Bir hafta önce İmralı açılımı yapan akıl bunu yapıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabaha karşı belediye binası ve evinin aranmasının ardından PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sert sözlerle çıktı. İmamoğlu, Bursa'da katıldığı bir etkinlikte, "Bir hafta önceden İmralı'dan açılım yapan akıl bugün Esenyurt'ta CHP li ismi gözaltına alıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Özer'in gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren, Ekrem İmamoğlu, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU: İMRALI'DAN AÇILIM YAPAN AKIL BUGÜN ESENYURT'TA CHP Lİ İSMİ GÖZALTINA ALIYOR

İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Süreci yakından takip ediyoruz. Görevim halkın onayıyla başlar biter. Başka türlü yapmak isteyenler habire demokrasinin şamarını yiyor ama aklı başına gelmiyor. Bir hafta önceden İmralı'dan açılım yapan akıl bugün Esenyurt'ta CHP li ismi gözaltına alıyor. Bu isim üniversitede önemli görevlerde bulunmuş bir isimdir. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık. Milletin emanet ettiği koltuklara müdahale etmelerinden bıktık." dedi.

"HER SABAH BİZİ BİR KRİZLE UYANDIRMA ÇABASINDALAR"

'Bu memleketin iyi olması için demokrasiye ihtiyacı var' diyen İmamoğlu, "Kürt, Türk diye ayırmaya çalışanların karşısında duruyoruz biz. Her sabah bizi bir krizle uyandırma çabasındalar. 2019'dan beri bunu yapıyorlar. Yüzlerce uydurma davalar, iddialar, siyasetten uzaklaştırma çabaları bizi yıldıramaz." ifadelerini kullandı.