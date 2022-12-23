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İmamoğlu: Bunu İstanbul seçimlerinde yaşadık ama yine akıllanmadılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konya’da ziyaret ettiği esnaf, “Başınızdaki sıkıntıyı inşallah bir an evvel defedersiniz, kurtulursunuz. Hoş olmayan bir şey” dedi. İmamoğlu, “Bizi hesapsız yere inceleyip usulsüz bir biçimde yargılamaya kalkanlara da bu millet cevabını verir. Bunu İstanbul seçimlerinde yaşadık ama yine akıllanmadılar” yanıtını verdi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 19:02
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İmamoğlu: bizi hesapsız yere inceleyip usulsüz bir biçimde yargılamaya kalkanlara bu millet cevabını verir

İmamoğlu: Bunu İstanbul seçimlerinde yaşadık ama yine akıllanmadılar
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CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı bugün Konya’da bir araya geldi. Belediye başkanlarının ilk işi esnafı ziyaret etmek ve yurttaşların sorunlarını dinlemek oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya’daki esnaf ziyaretleri sırasında yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konyalı yurttaşlarla bol bol fotoğraf çektiren İmamoğlu, Mevlana müzesini ve Konya Kültür Park içindeki Hacı Veysizade Camii de ziyaret etti.

İmamoğlu, Konya’da karşılaştığı bir üniversite öğrencisinin okul öncesi öğretmenlik programında okuduğunu söylemesi üzerine, “Çok önemli bir bölüm okuyorsunuz. 70’in üzerinde kreş açtık İstanbul’da. Bütün kadro kadın oldu. Çok düşük seviyede şu anda, Türkiye’de artması gereken bir şey kreş meselesi. Bütün Türkiye’ye yayılacak. Yolun açık olsun” diye konuştu.

İmamoğlu’nun ziyaret ettiği esnaf, “Başınızdaki sıkıntıyı inşallah bir an evvel defedersiniz, kurtulursunuz. Hoş olmayan bir şey” dedi. İmamoğlu da “Biz denetlenmek zorundayız, hiç sorun yok ama usulsüz bir süreç işletiyor. Burada amaç, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Bir tek bilmedikleri şey var; biz dövülecek bağcı değiliz, çünkü her işimizi şeffaf yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş, 16 milyonu, bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Bizi hesapsız yere inceleyip usulsüz bir biçimde yargılamaya kalkanlara da bu millet cevabını verir. Milletimizim adalet duygusu bambaşka. Bunu İstanbul seçimlerinde yaşadık ama yine akıllanmadılar” karşılığını verdi.

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