İmamoğlu çağrıda bulundu!

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu yeni bir paylaşımda bulundu.

Vatandaşları yarın gerçekleştirilecek olan Beylikdüzü mitingine davet eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Biz adalete susamış Türk gençliğiyiz.

Yaşam Vadisi adalet mücadelemizin sembol yerlerinden biri oldu, en coşkulu buluşmaları burada yaptık, en güzel festivaller burada kutlandı. Şimdi herkes burada millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyor.

Tüm Beylikdüzülü komşularımı ve İstanbulluları yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum.

16 Nisan Çarşamba 20.30

Beylükdüzü Yaşam Vadisi