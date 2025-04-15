İmamoğlu çağrıda bulundu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu çağrıda bulundu!

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu yeni bir paylaşımda bulundu.

Vatandaşları yarın gerçekleştirilecek olan Beylikdüzü mitingine davet eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Biz adalete susamış Türk gençliğiyiz.

Yaşam Vadisi adalet mücadelemizin sembol yerlerinden biri oldu, en coşkulu buluşmaları burada yaptık, en güzel festivaller burada kutlandı. Şimdi herkes burada millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyor.

Tüm Beylikdüzülü komşularımı ve İstanbulluları yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum.

16 Nisan Çarşamba 20.30
Beylükdüzü Yaşam Vadisi

Son Haberler
Milei reformları piyasaları sarstı: Arjantin pesosu serbest düşüşte
Milei reformları piyasaları sarstı: Arjantin pesosu serbest düşüşte
Erdoğan’ın tepesinin tasını attıracak anket! 81 ilde gerçekleştirildi
Erdoğan’ın tepesinin tasını attıracak anket! 81 ilde gerçekleştirildi
Xi Jinping'ten kritik Malezya ziyareti
Xi Jinping'ten kritik Malezya ziyareti
Cevdet Yılmaz'dan ABD ile müzakere süreci sinyali! Kritik Halkbank davası açıklaması...
Cevdet Yılmaz'dan ABD ile müzakere süreci sinyali! Kritik Halkbank davası açıklaması...
55 bin hükümlüye tahliye yolu mu açılacak? Cezaevlerinde af iddiası
55 bin hükümlüye tahliye yolu mu açılacak? Cezaevlerinde af iddiası