İmamoğlu: Net olarak beraat beklerdim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, savcının esası hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak en üst sınırdan hapis cezası talep ettiği davaya ilişkin, "Bugün elbette ki ben net olarak beraat ve mahkemenin bugün sonlanmasını beklerdim" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

Aldığım bilgiye göre ısrarla bir biçimde hakimin benim sözlerimin muhatabının sayın bakan olduğunu ısrarlı bir şekilde dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen savcının en üst noktadan cezayla ilgili mütalaa bildirmesi ya da bir beyanda bulunması çok şaşırtıcıdır, üzücüdür. Bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında yerini bulmuş, kararını vermiştir. Ben toplumun vicdanına elbette ki sonsuz güveniyorum. Bu güvenceyi bana yaşatan İstanbul'umuzun insanları 2019'da bunu ispat etmiştir. Bugünde aynı noktadayım.

Süreci takip ediyoruz. Aralık'ın 14'ü tarih. Bugün elbette ki ben net olarak beraat ve mahkemenin bugün sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyorum. Mahkeme ile ilgili daha fazla beyanda bulunmak istiyorum. Son olarak şunu söylüyorum. İçeride ettiğim duayı burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım. Allah memleketimizi ve insanlarımızı vicdan yoksunu, ahlak, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun.

Adaletsizliğe, hukuksuzluğa uğrayan kim varsa hepsinin hakkında en yakın zamanda adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar verilsin. Herkesin hukuka, adalete ihtiyacını olduğunu unutmamamız gerekiyor. 'Devletin dini adalettir' sözü çok kutsal. Her zaman duamı kendi adıma da ederim. 'Allahım ne olur kimseye adaletsiz bir kararı ya da bir süreci yaşatmayayım' derim. İnsanoğluyuz eksiğimiz, hatamız olur ama gerçekten insanlara adaletli hizmet edebilmek bir devlet insanının temel sorumluluğudur.

En fazla umudu en fazla ümidi gelecek adına ben yine de bu güzel ülkemin güzel insanlarında görüyorum. Hep birlikte bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaların olduğu günleri aşacağız. Bugün sonuçlansın ve beraat verilsin diye beklendiğim bir ortamda erteleme kararı verilmiştir. Süreci takip edeceğiz. Umut ediyorum ki ben yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına, adaletine güvenmek istiyorum.