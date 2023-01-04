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İmamoğlu canlı yayında açıklıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen "terör soruşturmasına" dair bir basın açıklaması yapıyor.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:57
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İmamoğlu canlı yayında açıklıyor

İmamoğlu canlı yayında açıklıyor
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen "terör soruşturması’yla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Biz asla ılık su demokratı olmadık, olmayacağız. Eğer ben gerekenleri yapmazsam, milletim yüzüme zaten bakmasın. Biz menfaat vaadiyle kötülüğün kanatlarına hiçbir zaman sığınmayacağız. İstanbul'un iradesinin aksine gayrimeşru, gayriahlaki ve anti demokratik müdahaleler bir takvim ve disiplin içerisinde üzerimize uygulanıyor. Kendileri de hukuksuzluktan mağdur edilmiş olmalarına rağmen, millet iradesini ayaklar altına alan kaba bir zihniyet var karşımızda. Ben onlara bugünün Mefisto'ları diyorum.

Adalet ve İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturanların skandal icraatları... Bunlar alışılacak olaylar değil. Az sonra tanık olacağınız yalan beyanlar, buz dağının görünen yüzü. Ortaya koyacağımız gerçekler, kolay lokma asla olmayacağımızın kanıtıdır. Bu toplantıyı İçişleri Bakanı'nı utandırmak için de düzenlemedim. Bakan Bey'i ciddiye alma zamanı çoktan geçmiştir. Artık Sayın Bakan'ın ne şapkası ne tavşanı vardır. Bir bakan daha var. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ. 

Haksız, hukuksuz soruşturmaların imar edildiği, hakimlerin, müfettişlerin bir çırpıda değiştirildiği, mahkeme kararının yüzümüze dahi okunmadığı bir merkez vardır ve orası bellidir. Orası kaçak bir merkezdir. Orası merdiven altı soruşturma üretilme merkezidir. İçişleri Bakanı asla adil değildir. 

Sayın Bakan, 'terörist sayısı' verdi ancak sekiz ay boyunca bu kişileri, yetkisi olmasına rağmen işten çıkarmadı. Bakan Soylu, bu kişileri işten çıkarmayarak net bir şekilde görev suçu işlemiştir. 

MURAT ONGUN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan danışmanı Murat Ongun İmamoğlu'nun sabah 10.00'da yeni bir açıklama yapacağını söylemişti. Ongun, "Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun duyuracağı resmi belgelerin çok konuşulacağını belirten Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00'da İBB'ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak." ifadelerini kullanmıştı

Ayrıntılar geliyor…

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