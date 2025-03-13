İmamoğlu canlı yayında konuşuyor... Ön seçim tanıtımı kapsamında Bursa'da

CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçim öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıtım kapsamında yurt gezilerine devam ediyor. İmamoğlu, Bursa'da vatandaşlara sesleniyor.

"Milletçe zor günler geçiriyoruz. Paramız pul oldu, bereketi kaçtı, yoksullaştık. 200 TL bugün bozuk para bile değil. Vicdanları köreldi. Milletin hakkını çiğnemekten bir adım geri durmuyorlar. Bu ülkede artık emekli yaşamak için borçlanıyor. Şükredin' derken onu bile halkına fırça atarak söylüyor. '3 bin TL iken 4 bin TL oldu' diyor. Milletin parası adilce millete dağıtılmalı. Millet seni evine yollayacak.

Sağlıkta, eğitimde, işe alımlarda adalet yok. 'Mülakatı kaldıracağım' demedi mi? Devletin başındaki isim sözünü tutmaz mı? Mahkemeler adalet yok! Bunların içinde adalet duygusu kalmadı. Adalet ile uğraşanlar ile düşman oluyorlar.

İktidar kent lokantasına saldırıyor. Belediye başkanlıklarına kapatmak için yazı gönderiyorlar.

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