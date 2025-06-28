İmamoğlu cezaevinde de Erdoğan’ı yendi! Anket sonuçları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu cezaevinde de Erdoğan’ı yendi! Anket sonuçları ortaya çıktı

Ank-Ar Araştırma'nın seçim anketine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair sorulan soruya 18-34 yaş arasındaki seçmenlerin yüzde 62,5'i Ekrem İmamoğlu, yüzde 26,2'si Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, gerçekleştirdiği son anket çalışmasında, Cumhurbaşkanı seçimlerinde muhtemel adayların yaş gruplarına göre oy destekleri görüldü.

Ankette 18-34 yaş arasındaki gençlerin yüzde 62,5'i Ekrem İmamoğlu, yüzde 26,2'si Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

Aynı soru 34-55 yaş arasındaki seçmenlere sorulduğunda ise seçmenlerin yüzde 42,8'i Ekrem İmamoğlu, yüzde 46,5'i Recep Tayyip Erdoğan dedi.

55 yaş üst seçmenler ise yüzde 54,3 oranında Ekrem İmamoğlu'nu seçerken yüzde 34,7 oranında Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.

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