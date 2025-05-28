İmamoğlu cezaevinden meydan okudu: İstediğiniz kadar engellemeye çalışın

Silivri’deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından metro yapımına ilişkin bir video paylaşan İmamoğlu, "Cezaevinden bile metro yapım rekoru kırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu koşullarda metro yapmanın dünya rekoru olduğunun altını çizen İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Cezaevinden bile metro yapım rekoru kırıyoruz.

İstediğiniz kadar hizmetleri engellemeye çalışın, içerde/dışarda bütün çalışma arkadaşlarım engellerinizi bir bir aşıyor. Bu koşullarda metro yapmak dünya rekorudur.

İstanbul’u metro ağlarıyla ören Raylı Sistemlerden sorumlu genel sekreter yardımcımızdan daire başkanımıza, mühendislerden yeraltında çalışan emekçilere tüm çalışma arkadaşlarımıza mertlikleri, cesaretleri, millete bağlılıkları ve çalışma azimleri için gönül dolusu teşekkürler."