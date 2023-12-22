İmamoğlu CHP'nin İstanbul adaylarını ne zaman açıklanacağını duyurdu. ‘Çok hassas ilerliyoruz’

Kaynak: ANKA
İmamoğlu CHP'nin İstanbul adaylarını ne zaman açıklanacağını duyurdu. ‘Çok hassas ilerliyoruz’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan CHP'nin İstanbul adaylarının ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2024 Yerel Seçimleri'nde aday olacak isimleri açıklamaya başladı. Dün parti sözcüsü Deniz Yücel, 126 seçim çevresindeki adaylarını duyurdu. Açıklanan adaylar arasında İstanbul'dan sadece Pendik ve Fatih adayları yer aldı.

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İMAMOĞLU'NDAN ÇOK BEKLENEN AÇIKLAMA

İstanbul'un diğer ilçelerindeki adayların ne zaman açıklanacağı merak edilirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'den İstanbul adayları açıklamasının ne zaman geleceğine yönelik soruya yanıtladı.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyleydi:

‘VATANDAŞLA İYİ DİYALOG KURACAK’ ADAYLAR ARANIYOR

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"Yani hem genel merkezimizde hem İstanbul İl Başkanlığımızda elbette ki bizim Büyükşehir Belediyemiz olarak geçirdiğimiz 4,5-5 yıldaki deneyimlerimizi de aktardığımız çalışma merkezlerimiz var. Bu anlamda çok hassas ilerlendiğini biliyorum. Her yerde hem vatandaşlarımızla iyi diyalog kurabileceğine inandığımız güçlü adayların oluşması yönünde çalışan heyetler söz konusu. Aynı zamanda tabii ki sonrasında güçlü bir yönetim kabiliyetini bütün İstanbul'a yaygınlaştıracak bir tasarım içerisinde olduğunu biliyorum.

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“3 AY KAMPANYADA DEĞERLENDİRİLİR HIZLICA ADAYLAR BELİRLENİR”

Dün itibariyle de Parti Meclisimizin takdiriyle İstanbul'da, Fatih'te Mahir Polat arkadaşımız yine Pendik'te de Tarık Balyalı arkadaşımız adaylığa layık görüldüler. Kendilerine başarılar diliyorum. Umut ederim ki çok geçmeden, yıl bitmeden, yani bu 3 ayın en güçlü şekliyle kampanyada değerlendirilir ki bu anlamda CHP'nin yönetmediği ama çok büyük nüfusa sahip ilçeleri de ayrıca çok önemsiyorum, hızlıca adaylar belirlenir. Bu yönde çalışmaların sürdüğünü biliyorum. Bu hassasiyetle süreci yöneten bütün kurumlarımıza İl Başkanlığımıza, Parti Meclisimize ve elbette ki çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e İstanbul adına teşekkür ediyorum şimdiden."

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